Akşener CHP'den istifa eden vekillere işaret etti: Cevap verecekler!

İYİ Parti lideri Akşener, CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) istifa eden vekillere ilişkin değerlendirmede bulundu. Akşener, söz konusu vekillerin seçmene cevap vermek zorunda kalacaklarını söyledi. CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) istifa eden vekillerin tavırları, açıklamaları ve hareketlerinin önem arz ettiğini kaydeden Akşener, partilerden ağır sözlerle ayrılan vekillerin seçmenlerin gözünde haklı olmayacağına dikkat çekti. Akşener, muhalif seçmenin milletvekillerinden parti içerisinde mücadeleyi devam ettirmelerini beklediğini aktardı.

Kendilerinin de MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) içerisinde mücadele ettiklerini kaydeden Akşener, bu süreçte ciddi "çirkinliklere" maruz kaldıklarını söyledi. Akşener, adaylığı boyunca asla MHP'nin (Milliyetçi Hareket Partisi) kurumsal yapısına veya Bahçeli'ye ilişkin kötü bir söylemde bulunmadığını belirterek, İYİ Parti olarak bir vizyona sahip olduklarını ve gereksiz dedikodular üstünden bir dil oluşturmadıklarını ifade etti.

Hangi vekiller istifa etmişti?

Karabük Milletvekili olan Hüseyin Avni Aksoy, İzmir Milletvekili olan Mehmet Ali Çelebi ve Yalova Milletvekili olan Özcan Özel, CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) aynı anda istifa etmişti. Söz konusu gelişmenin ardından TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) ana muhalefet partisinin 138 olan sandalye sayısı 135'e gerilemişti.

Peki Akşener, "partilerden ağır sözlerle ayrılmak" derken neyi ima etti? İşte vekillerin açıklamaları...

Karabük Milletvekili Aksoy, CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) Atatürk'ün iki büyük eserinden birisi olduğuna dikkat çekerek, söz konusu siyasi partinin Atatürk tarafından gönderilen istikametten saptığını ifade etmişti. CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) yeniden Atatürk'ün gösterdiği istikamete dönene kadar partiden istifa ettiklerini belirten Aksoy, Türkiye'nin seçeneksiz olmadığını ve ülkemizi güneşli günlerin beklediğini söylemişti. Zihinlerin artık boşaltılması için çağrıda bulunan Aksoy, düşmanlık ve inat üstüne oluşturulan ittifakların ve alt etmeye yönelik politikaların bırakılması gerektiğini ifade etmişti.

İzmir Milletvekili Çelebi ne demişti?

İzmir Milletvekili Çelebi, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) tarafından takip edilen politikaların Türkiye'nin kuruluş değerlerine hasar vereceğine ilişkin büyük bir endişe içerisinde olduğunu belirterek, parti yönetimi ile önemli boyutlarda politik fikir ayrılıkları yaşadığına dikkat çekmişti. Parti içerisinde demokrasi uygulamalarının yetersiz olduğunu ifade eden Çelebi, menfaat üstüne kurulu, sevgiden ve saygıdan yoksun, ötekileştirmenin hâkim olduğunu iddia ettiği CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) istifa ettiğini duyurmuştu.

Yalova Milletvekili Özel ne demişti?

Yalova Milletvekili Özel, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) ile fikir ayrılığı yaşayan Muharrem İnce ile görüşmeler yapıldığını ancak çözüme ulaşılamadığını ifade etti. Atatürk ile problemi olan kişilerin görevlerine son verilmesini ve birinci parti olma hedefi doğrultusunda çalışılmasını önerdiklerini kaydeden Özel, bu önerilerini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanvekili Özgür Özel'e ilettiklerini söyledi. Özel, önerilerine parti yönetimi tarafından yanıt verilmediğini ifade ederek, partide kaldığı sürece Yalova'ya ve Türkiye'ye sahip çıkmak için elinden geleni yaptığını, bundan sonra da yapacağını aktardı.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021, 19:18