Akşener: Buldan bana katil dedi!

İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşıma İYİ Partililer tarafından tepki gösterildi.

"Azmettirici olduğumu iddia etti"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu paylaşım nedeniyle İYİ Partililerin üzüldüğünü çünkü HDP (Halkların Demokratik Partisi) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın 24 Haziran'da kendisi için "katil" ifadesini kullandığını söyledi.

Akşener, Buldan'ın eşinin öldürülmesi olayında azmettirici olduğunun iddia edildiğini belirterek, kendisinin o sırada görevde olmadığını aktardı. Buldan tarafından o dönemki görevlilerin etraflıca araştırılmasının gerekli olduğunu ifade eden Akşener, bu tutumun çok yanlış olduğunu dile getirdi.

"Aynı paylaşımda olmamız istenmedi"

Akşener, Buldan ile aynı paylaşımda etiketlenmemesi gerektiğine dair bir düşüncenin ortaya çıktığını ifade ederek, İmamoğlu'nun böyle bir paylaşımda bulunacağına dair kendisine haber vermediğini söyledi. İmamoğlu'nun paylaşımına yönelik ilk reaksiyonu sorulan Akşener, kendisinin "şerbetli" olduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

İmamoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda hem Akşener'i hem de Buldan'ı etiketlemişti. Akşener ile Buldan nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye'deki tüm kadın mevkidaşlarının gününü kutlayan İmamoğlu'nun bu paylaşımı tepkilere neden olmuştu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, HDP (Halkların Demokratik Partisi) ile "senelerdir annelerin evlatsız kalmasına neden olan cinayet şebekesi" olarak nitelendirdiği terör örgütü PKK arasında mesafenin bulunmadığını belirtmişti. Ağıralioğlu, Akşener'in şehit annelerine borcunu "vatan borcu" olarak gördüğünü belirterek, İYİ Parti liderinin Buldan ile beraber anılmasının kesinlikle yanlış olduğunu ifade etmişti.

Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'dan mektup talebinde bulunulmasıyla millî iradenin kamçılandığının ve ikinci seçimlerin sonuçlarının etkilendiğinin unutulmaması gerektiğini kaydeden Ağıralioğlu, bunu asıl unutmaması gereken kişinin de İmamoğlu olduğuna işaret etmişti.

İYİ Parti'nin kurucularından biri olan Vedat Yenerer de söz konusu paylaşıma tepki göstermişti. İmamoğlu için "siyasi fırıldak" ifadesini kullanan Yenerer, söz konusu ismin hem açıklamalarını hem de icraatlarını talimat üzerine yaptığının fark edildiğini belirterek, "kendisinden artık gına geldiğini" kaydetmişti.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 15:38