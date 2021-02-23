Akşener: 3 günde şikâyet etmeyen namussuz mu oluyor?

Türkiye'nin gündeminde AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in "çıplak arama" hakkında yaptığı açıklamalar var. Bugün grup toplantısında bu konuya değinen İYİ Parti lideri Meral Akşener, siyasetçilerin kadınlara karşılaştıkları felaketlere karşısında cesaret vermeleri gerektiğini söyledi. Akşener, şikâyetçi olan kadınların "onursuz" olarak nitelendirilmesini ve söz konusu kadınlara yeniden travma yaşatılmasını yanlış bulduğunu ifade etti.

"Şikâyet süresi var mı?"

Taciz ve tecavüze uğrayan kadınlar için belirli bir şikâyet süresinin bulunmadığına dikkat çeken Akşener, "3 gün içerisinde şikâyet etmeyen kadınlara namussuz mu denilecek?" diye sordu. Akşener, kadın haklarını hazmedemeyen erkekler yetmezmiş gibi bir de kadınlarla uğraşmak zorunda kalındığını söyledi.

"Hak arayışında olan tüm kadınlar onurlu"

Söz konusu zihniyete tepki gösteren Akşener, bir gün veya 10 sene fark etmeksizin hak arayışında olan tüm kadınların onurlu olduğunu söyledi.

"Görevden alınsın"

Akşener, Zengin'in derhal görevden alınmasını ve mikrofon tutamayacağı bir yere konulması gerektiğini ifade etti.

Ne olmuştu?

18 Şubat Perşembe günü TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Genel Kurulu'nda HDP (Halkların Demokratik Partisi) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile HDP (Halkların Demokratik Partisi) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevlerinde "çıplak arama" gerçekleştirildiğini ifade etmiş, söz konusu uygulamanın derhal terk edilmesi gerektiğini söylemişlerdi.

AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Uşak'ta bulunan cezaevinde "çıplak arama" gerçekleştirildiğine ilişkin iddiaları kabul etmemişti. Ahlâklı ve onurlu bir kadının şikâyet etmek için bir yıl boyunca beklemeyeceğini iddia eden Zengin, bunun "kurgusal bir eylem" olduğunu söyledi. Zengin, cezaevlerinde "çıplak arama" yapıldığına ilişkin iddiaları ortaya atan FETÖ'cü kadınların takdir edildiğini ifade etmişti. Bunun üzerine Zengin'e sert tepki gösterilmişti.

"Düşünce özgürlüğüme engel olamazsınız"

FETÖ'cülerin kendilerini oldukça zeki ve uyanık zannettiklerini belirten Zengin, söz konusu kişilerin yaşamları boyunca hırsızlık yaptıklarını söylemişti. Zengin, sosyal medya hesabına yönelik bloke girişimlerinin başlatıldığını kaydederek, TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) çok haklı bir açıklama yaptığını, düşünce özgürlüğüne engel olunamayacağını ifade etmişti.

O paylaşıma gözaltı!

Hukukçu Mert Yaşar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir İngiliz geleneğine işaret ederek Zengin'e hakaret etmişti. "İlk gece hakkı" olarak nitelendirilen uygulamayı Zengin için kullanan Yaşar'ın paylaşımına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapılmıştı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kişi hakkında resen soruşturma başlatıldığı ve kimlik bilgilerinin ortaya çıkarılarak yakalanması amacıyla harekete geçildiği ifade edilmişti. Yaşar, bunun üzerine evinde Eyüpsultan'da yer alan evinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.