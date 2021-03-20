Akrep Burcu Nisan 2021 Yorumu

2021 senesinin Nisan ayı, Akrep burçları için oldukça hareketli ve hızlı bir şekilde geçecektir. Akreplerin yönetici gezegeni olan Mars, Plüton ile bir kavuşun yapacak ve Satürn gezegeni ile temas kuracaktır. Bu durum akrepler açısından önemli kararların alınmasına teşvik ederken hedefler ile ilgili de bir an önce yola koyulması gerekmektedir. Sağlık, gündelik hayat ve çalışma ortamları gibi temalar da akrep burçlarının Nisan ayında ilgileneceği konular arasında yer almaktadır. Kısa süre önce bitmiş olan ilişkiler ya da eski aşklar hakkında yeni gelişmeler bahar mevsiminin ikinci ayında akreplerin karşısına çıkabilir ya da evli olan akrepler evlilikleri ile ilgili bazı konularda neticelenmeler ile karşılaşabilir. Yakın çevrede bulunan arkadaşlar Nisan ayında akreplerin İş hayatına dahil olabilirken birlikte bazı projeler üzerinde çalışılması olanaklı olacaktır.

Venüs'ün boğa burcuna geçmesi akreplerin ilişkilerinin toparlanmasına sağlayacak ve partnerleri tarafından beklenen ilginin görülmesini kolaylaştıracaktır. Yalnız olan akrepler bahar mevsiminde yeni ilişkilere başlayabilir ya da ortaklıkları ile ilgili taze bir başlangıç yapma kararı alabilir. İlişkisi olan akrepler ise Venüs'ün boğa burcuna geçişi ile birlikte ilişkilerinde yeni bir bakış açısı kazanabilir. Evli olan Akreplerin eşleri ya da ilişkisi olan akreplerin partnerlerinin finansal konuları Nisan ayında akreplerin gündeminde olabilir. Eşleri ya da partnerlerine yardımcı olmak isteyen akrepler, çözüm yolları bulmak adına çaba gösterecektir.

16 Nisan tarihinde ise koç burcunda gerçekleşecek olan yeniay, akreplere bazı farkındalıklar yaşatacak ve eksikliklerin fark edilmesini sağlayacaktır. Bu süreç boyunca gizli olan konular açığa çıkabilecek iken bilinçaltında gizli kalmış korkular ile yüzleşmesi de sağlanabilecektir. Bunun yanı sıra yakın çevreyi ya da akreplerin sevdikleri insanları korumak adına sergilenen davranışlar karşısında hayal kırıklığı ile karşılaşabilir ve hak edilmediği düşünülen sözlere maruz kalınabilir.

Akrep burçlarının Nisan ayında öğrenmesi gereken kilit cümle kimseyi değiştiremeyecek olmalarıdır. Akrepler etraflarındaki insanları oldukları gibi kabul eder ise hayatları daha kolay bir hale gelecektir. Aynı zamanda akrep burçlarının kendilerine biraz zaman ayırması ve bunun için bir tatile çıkılması onlara iyi gelebilir.