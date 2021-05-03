Akrep Burcu Mayıs Ayı Yorumu! Akrep Burcu Mayıs 2021

Akrep ve yükselen akrep burçları Mayıs ayında endişelerine son verecek ve kendilerini daha rahat hissedecek. Venüs ve Merkür'ün ikizler burcuna geçmesi ile beraber iletişim teması akrep burçlarının gündeminde olacak ve yakın çevre ile bazı görüşmeler gerçekleştirilecek. Kazançlar, maddi konular ve finansal sorunlar üzerinde çalışmalar yapılabilir iken bu konularda yeni kararlar alınması da olasıdır. Aynı zamanda pratik fikirler ile arkadaş grubu arasında temas halinde olmak akrep burçlarını zinde tutacaktır ve motive olmalarını sağlayacaktır.

11 Mayıs 2021 tarihinde karşıt burç olan boğada yaşanacak olan yeniay akrep burçlarının ilişkilerini gündeme getirecek ve hem yeni hem de sağlam bir döneme geçiş yapmalarını sağlayacaktır. Eskiye göre farkındalıkları da artmış olan akrepler istedikleri konuda Mayıs ayında yeni adımlar atabilecek ve olumlu sonuçlar ile karşılaşabileceklerdir. Ortaklık ve iletişim konuları da daha ileriye taşınabilecek iken terfi gibi durumlar da ay ortalarında gündemde yer tutacaktır. 14 Mayıs 2021 tarihinde Jüpiter’in balık burcuna geçmesi ile beraber akrep burçları almış oldukları ilham ile birlikte yaratıcı fikirlerini hayata geçirmek için hamleler yapacaktır. Finansal konular hakkında da yatırım kaynakları çeşitlerine ulaşılacak ve uzun zamandır beklenen fırsatlar ile karşılaşılabilecektir. Aile hayatında ise çocuk sahibi olmak ya da çocuklar ile ilgili planlar konusunda yeni fırsatlar akrep burçlarının hayatlarına yön verecektir.

20 Mayıs tarihinde ise Güneş’in ikizler burcuna geçmesi, iletişim ağlarının güçleneceğini işaret eden bir durumdur. Uzun zamandır beklenen konular ile ilgili yanıtlar da bu dönemde alınabilir iken mahkeme gibi konuların da sonuçlanması ay ortasında mümkün olacaktır. Spiritüel ve manevi yönlerini kuvvetlendiren akrepler farkındalıklarının artması ile beraber hangi olayın hangi sebeple gerçekleştiğini anlayabilir ve önlerinin açılması ile birlikte istedikleri hakkında plan yapıp sonuçlarına ulaşabilir.

23 Mayıs tarihinde Satürn’ün kova burcunda geri hareketinde olması ile beraber akrepler ev, aile ve aile bireyleri gibi durumlar ile ilgilenilecektir. Akrep burçları bağımsız yönlerini açığa çıkaracaktır ancak yine de bazı tatsız olayların yaşanması mümkündür ve Akrep burçları kendilerini yalnız hissedebilir. Bunun için tavsiye edilen durum, karşılaştıkları olumsuz durumlar ile ilgili empati kurmaları ve tarafsız bir şekilde olayı gözlemlemeleri olacaktır.