Akrep Burcu Mart Ayı Yorumu

Ünlü astrolog Aygül Aydın, akrep burçları için Mart ayını yorumladı. Akrep burçlarının yönetici gezegeni olan Mars, yeni ay itibariyle oğlak burcuna geçecek ve akrep burcunda hareket edecektir. Jüpiter ile kontak halinde olması akrep burçlarını güçlendirecek etkilere sahiptir. Mart ayının başlarında yakın çevresi ile ilişkilerinin artacağı bir durum elde edecek olan akrepler kısaca mart ayı itibariyle hem manevi hem de maddi olarak bir toparlanma dönemi geçirecektir.

2 Mart tarihinde başak burcunda gerçekleşecek olan dolunay duygusal anlamda unutulan konuların gündeme gelmesini ve onların sorgulanmasına sağlayacaktır. Sevmek ve sevilmek gibi özel duygular akrep burçlarının eksikliğini hissettirdiği bir konu iken artık bu duruma bir son vererek ve ellerinden geleni yapacaklardır. Diğer taraftan akrep burçları, mart ayının ilk günlerinde hamilelik ya da doğum gibi konularda şanslarının yüksek olduğu bir dönem yaşayacaktır. Aynı zamanda akrep burçları, yeni ayda yakın çevresinden hamilelik ile ilgili güzel gelişmeler alabilir. 7 Mart tarihinde Merkür ve Venüs’ün koç burcuna geçiş yapması ile birlikte ofis ortamındaki arkadaşları ile ilgili gerginlik yaşanabilecek durumları beraberinde getirmektedir. Bu durum bazı akrepler için şanslı olaylara işaret ederken diğerleri içinde talihsizlik olarak değerlendirilecek. Bu sebeple Akrep burçları mart ayında İş arkadaşları ile olan ilişkilerinde denge değişimlerine karşı dikkatli olmalı ve mantıklı kararlar alarak ilerlemelidirler.

17 Mart tarihinde ise balık burcunda yaşanacak olan yeniay, eski olan ilişkileri ya da ilişkilerdeki saplantılı durumları gündeme getirebilir ve akrep burçları için sorgulama dönemi yaşatabilir. Bu durumda sevgili akrep burçları zihinlerini dağıtılmalı ve yeni şeylerle ilgilenmelidir. 31 Mart’ta ise terazi burcunda gerçekleşecek olan dolunay ile birlikte akrep burçları mart ayının son günlerinde bazı yüzleşmeler ile karşılaşabilir. Akrep burçları partnerleri ile olan ilişkilerinde problemler yaşıyorsa ılımlı bir davranış benimsemeli ve bu konuları çözmeye odaklanmalıdır.

Venüs’ün boğa burcuna geçiş yapıyor olması ise akrep burçlarına partnerleri ile ilgili olarak Mart ayının ilk günlerinden itibaren yaşanan gerginlikler varsa onları çözmek adına fırsatlar sunabilecek zamanları getirecektir. Hem akrep burçlarının kendileri için hem de karşı tarafın mutluluğu için eskiden beri yapılan hatalar gün yüzüne çıkıp onları çözmek için konuşmalar gerçekleştirilebilir.