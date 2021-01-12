Akrabasını Öldürdü 11 Yıl Sonra Yakalandı

Mersin ilinin Tarsus ilçesinde bundan 11 yıl önce işlenen cinayetin katil zanlısı yakalandı. 2010 yılında meyve ağaçları nasıl bir şekilde bulunan genç kızın cesedi için önce intihardan şüphelenmiş Daha sonrasında yapılan kapsamlı çalışmaların ardından genç kızın kendini öldürmediği cinayete kurban gittiği polisler tarafından anlaşılmıştır.

Tarsus'ta ağaçta cesedi asılı olarak bulunan genç kızın katil zanlısı olabileceği iddiası taşıyan ve emniyet tarafından aranan şahıs yakalandı. Alınan bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri Tarsus'un Şahin Mahallesi'nde 2010 yılında bahçede bir ağaçta cesedi asılı halde bulunan 22 yaşındaki genç kızın, katil zanlısı olduğu iddiası taşıyan H.Ç adındaki şahsın yakalanması adına emniyet güçleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde şüphelinin adresi tespit edildi.

Polisler tarafından adrese düzenlenen operasyonda şüpheli kıskıvrak gözaltına alındı.

Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen katil olduğundan şüphelenen şahıs H.Ç çıkarılmış olduğu nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki genç kız Ö.Ç’nin, 15 yaşındaki kardeşi A.Ç, 21 Şubat 2010 tarihinde ablasının birlikte kaçtığı iddia edilen kuzeni olan M.E’yi, 5 yaşındaki çocuk Gaziantep Şanlıurfa otoyolunda öldürmüş, cinayetin ardından gözaltına alınan kardeş olayın namus meselesi nedeniyle işlediğini itiraf etmişti.

Bu olaydan 4 gün sonra Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Şahin Mahallesi'nde ağaca asılı olarak bulunan genç kızın cesedi ilk incelemelerde intihar olabileceği düşünülürken polis ekiplerinin yapmış olduğu kapsamlı araştırmalar neticesinde cinayet olduğu tespit edilmiştir.

22 yaşındaki Ö.Ç’nin katil zanlısı olabileceği şüphesiyle babası ve akrabası olan 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Baba ve bir akraba olaydan sonra yaptıkları trafik kazasında yaralanmış ve polis ekipleri tarafından kimlik tespitleri yapılarak gözaltına alınıp tutuklanmış diğer 1 firari ise 11 yılın ardından yakalanıp göz altına alındı.