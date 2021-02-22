AKP’li Özhaseki ‘Lanet Olsun Oylarınıza’ Demişti: ‘İfadelerim Aşırıya Gitmiş Olabilir’

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimlerinde, Mansur Yavaş’a karşı kaybettikten sonra AKP’de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olan Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz günlerde tartışılacak ifadeler kullanmıştı. Özhaseki CHP ve HDP’yi hedef alarak “Seçimlerde 4 tane oy alabilmek için olmadık kalıba giriyorsunuz. Lanet olsun oylarına. Onların oylarının Allah belasını versin. Bunları her fırsatta söylemeliyiz” dedi.

“‘Lanet olsun’ kısmı aşırıya gitmiş olabilir”

İşte tartışılan sözler

Mehmet Özhaseki, Sözcü’den Deniz Zeyrek’e konuyla ilgili konuştu. AKP Genel Başkan Yardımcısı, tartışılan sözleri ile ilgili “"Evet ‘lanet olsun' kısmı aşırıya gitmiş olabilir. HDP'nin tavrını anlayabiliyorum ama CHP'lilerin bir kez olsun HDP'ye ‘terörle aranıza mesafe koyun' dememesini anlamakta zorlanıyorum. Evet, aşırıya gitmiş olabilir. ‘Vatandaşa lanet olsun' olmaz, kabul edilemez. Oy veren neticede gariban vatandaş. Bölgede bir sürü çile çekmiş. Konuşma heyecanıyla, duruma olan isyanla o ifadeyi kullanmış olabilirim. Ancak kastettiğim oy veren vatandaş değil.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 11:07