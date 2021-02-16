AKP’li Belediye Başkanına AKP’den Şok Suçlama: ‘Oğlun Çuvalla Para Götürürken…’

Sözcü’nün haberine göre AKP Şanlıurfa İl Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Savacak, sosyal medya hesabından AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e önemli eleştiriler yöneltti.
‘Milleti AK Parti’den küstürdün’
Savacak, Twitter hesabından Zeynel Abidin Beyazgül için, “Sen milleti Ak Parti'den küstürdün, sen milleti belediyeden küstürdün, sen milleti Recep Tayyip Erdoğan davasından soğuttun. Sen bu davaya zarar veriyorsun sen yalancısın” dedi.
‘Oğlun çuvalla para götürürken esnaf eve ekmek götüremiyor’
Savacak’ın diğer paylaşımları şu şekilde:
- Kimse senin korkundan hizmet edemiyor. Kimse senin korkundan görevinin hakkını veremiyor, bütün belediyeler senden korkuyor. Bütün faaliyetler sadece benim diyorsun siyaset mafyacılığı yapma senden korkmuyorum.
- Ak Parti milletin partisidir, Ak Parti milletin kapısıdır. Milletin kapısını milletin yüzüne kapatma siyaset mafyacılığı yapma Zeynel Abidin Beyazgül.
- Ailene, akrabalarına ayrı millete ayrı muamele etme adam gibi işini yap.
- Millete gözdağı verme siyaset mafyacılığı yapma Zeynel Abidin Beyazgül. Daire başkanların kimdir, akrabaların ne iş yapar.
- Urfa Urfalılarında kimsenin babasının marabaları değildir Ak Partinin oyunu düşürme. Hizmet et makamın hakkını ver.
- Şahsım ölümüne Ak Partiliyim 15 Temmuz gecesi aylarca kaldırımlarda uyuduk. Sen millete tepeden bakasın diye değil.
- Dertlerinle dertlen işlerini gör gözünü kör etme tepeden bakma. Onlar milletimizle aramızda köprüdür.
- İnsanlar seninle görüşmek için aylarca uğraşıyor milletin makamında milletin kapısını kapatma.
- Hz Ömer diyorsun Ebu Cehil'lik ediyorsun münafıklık yapma Zeynel Abidin Beyazgül. Fakir fukaraya belediyenin kapılarını aç, insanları dinle şeytanı dinleme.
- Senin oğlun çuval çuval para götürürken esnaf ekmek götüremiyor.
- Sen milleti Ak Parti'den küstürdün sen milleti belediyeden küstürdün, sen milleti Recep Tayyip Erdoğan davasından soğuttun.
- Sen bu davaya zarar veriyorsun sen yalancısın Zeynel Abidin Beyazgül. Millet evine ekmek alamazken senin oğlun 120 trilyona hastane açıyor Bu para nerden geldi Zeynel Abidin Beyazgül, Doktor Cüneyt Şelli ortağıdır araştırılsın
- Urfa'da merkezi bitirdiniz milletin şevkini, umudunu kırdınız. Millet köyüne geri dönüyor hazine arazileri yüzünde birbirilerini katlediyor bunun müsebbibi sizin gibi insanlardır. İnsanlara umut verin yalan söylemeyin.