AKP’li Belediye Başkanına AKP’den Şok Suçlama: ‘Oğlun Çuvalla Para Götürürken…’

Sözcü’nün haberine göre AKP Şanlıurfa İl Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Savacak, sosyal medya hesabından AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e önemli eleştiriler yöneltti.

‘Milleti AK Parti’den küstürdün’

‘Oğlun çuvalla para götürürken esnaf eve ekmek götüremiyor’

Savacak, Twitter hesabından Zeynel Abidin Beyazgül için, “Sen milleti Ak Parti'den küstürdün, sen milleti belediyeden küstürdün, sen milleti Recep Tayyip Erdoğan davasından soğuttun. Sen bu davaya zarar veriyorsun sen yalancısın” dedi.

Savacak’ın diğer paylaşımları şu şekilde: