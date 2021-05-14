AKP Sözcüsü Çelik Avusturya Başbakanı’na Tepki Gösterdi

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Avusturya Başbakanı’na tepkide bulundu ve dikkat çeken açıklamalar yaptı. Destek olmak amacı ile İsrail bayrağını Başbakanlık binasına çektiren Avusturya başbakanı ile ilgili bir tepki de AKP sözcüsü Ömer Çelik tarafından gerçekleşti. “Avrupa'da Türk düşmanlığı, İslam düşmanlığı ve Erdoğan düşmanlarına sembolü olan bu şahıstır” şeklinde ifadeler kullanan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Avusturya Başbakanı için mazlumdan yana olmasını beklemenin hayal olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra AK Parti sözcüsü yapmış olduğu yeni paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm toplulukların barışı için mücadele ettiğini de ifade etti.

Avusturya başbakanı Sebastian Kurz'un bakanlık binasına çekmiş olduğu İsrail başbakanına tepki gösteren AKP sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından bazı paylaşımlar yaptı. Twitter hesabından yapılan açıklamalarda AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Avusturya Başbakanı’nın destek olmak amacı ile İsrail bayrağını Başbakanlık binasına çektirdiği bilgisini verdi. Bu şahsın mazlumdan yana olmasını beklemenin hayal olduğunu ifade eden Çelik, zalimden yana olması ise siyasi pusulasıdır dedi.

Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın coğrafyamızda bulunan Arap, Kürt, Türkmen, Sünni, Şii, Yahudi, Ezidi, Hristiyan ve diğer tüm toplulukların barışı için mücadele etmekte olduğu dile getirildi. Ömer Çelik, Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda Erdoğan'ın İslam ümmetinin sorunlarının çözümü adına yapmış olduğu bulguları bazı yorumcular ve siyasetçiler tarafından temsil edilmiş olan dar bir zihniyet öteden beri “bunlar ümmetçilik yapıyor” şeklinde yargılamaya çalışıyor, ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk milletinin hak ve menfaatlerini varoluşuna dayanan siyasete liderlik ettiği bunun yanı sıra, Ümmet'in sorunlarının çözümü, Türk dünyasının birliği ve medeniyetler arası işbirliği için de çalışmalar yürüttüğü açıklandı.