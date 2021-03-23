AKP Kurultayı Hakkında Flaş İddia! Kayıp Pfizer Aşısı Kimlere Yapıldı?

CHP Ankara Milletvekili görevinde olan Murat Emir, Pfizer aşısı hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Aşının kimlere yapıldığının ve nerelere verildiğinin belli olmadığını belirten milletvekili Emir, 1,5 milyon doz Pfizer aşısı hakkında görüşlerini bildirdi. CHP Ankara Milletvekili yarın gerçekleştirilecek olan AKP Kongresi'ne işaret etti ve ilk kez yarın yapılacak olan AKP kurultayında katılımcılardan korona virüs testinin istenmediği açıklamasını yaptı. “Bu rahatlığın nedeni olarak ne olabilir?” sorusunu yönelten CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 1,5 milyon kayıp Pfizer açısının AKP kurultayına katılacak olan azınlığa mı uygulandığını sordum.

CHP Ankara Milletvekili Emir, Avrupa Birliği'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne göndermiş olduğu bir buçuk milyon doz Pfizer aşısı ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama gelmediğini söyledi. Yarın gerçekleştirilecek olan AKP kurultayında ilk defa korona virüs testi yaptırma zorunluluğu getirilmediğini söyleyen Emir, kayıp olan bir buçuk milyon doz Pfizer açısına dikkatleri çekti. AKP'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı her toplantıda her türlü önlemi alan ve herkese zorunlu covid testi yaptıran bir parti olduğu belirtildi. Test yaptırılmadığını söyleyen CHP milletvekili, “Acaba katılımcılar zaten kayıp olan Pfizer aşısını mı oldular? El altından aşılama işlemi mi gerçekleşti?” şeklinde sorular sordu.

AKP'nin kongre yapacağı zaman herkese mutlak bir şekilde korona virüs testi yapıldığını belirten Emir, ilk kez AKP kurultayında katılımcılardan test istenmediği haberini öğrendiklerini açıkladı. Bu rahatlığın sebebi ne olabilir şeklinde ifadelerde bulunan CHP milletvekili, defalarca sorulan ancak bir türlü öğrenilemeyen bir buçuk milyon doz Pfizer aşısının bu azınlığa mı uygulandığı sorusunu sormadan edemiyoruz dedi.

Yaptığı açıklamalara gerekçe olarak ise AKP'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı her toplantıda her türlü önlemi aldığını ve herkese zorunlu bir şekilde korona virüs testi yaptırdığını söyledi. Ancak bu sefer testin yaptırılmadığını açıklayan Emir, katılımcıların zaten aşı olduklarını ve bu sebeple önlemlerin alınmamasının gerçek olup olmadığını sordu. 1,5 milyon doz Pfizer aşısının kayıp olduğunu ve bu aşıların ne olduğu sorusuna cevap alamadığını belirten CHP'li milletvekili, “Sağlık Bakanı'nın Pfizer aşılarının gelip gelmediğini ya da kullanıp kullanılmadığını mutlaka açıklaması gerekiyor.” şeklinde sözler söyledi.