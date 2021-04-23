Akdeniz'de Tekne Kazası! En Az 100 Göçmen Hayatını Kaybetti

Akdeniz'de yaşandığı öğrenilen tekne kazasında en az 100 göçmenin hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı ve konu hakkında detaylı bilgiler yetkililer tarafından kamuoyu bilgisine sunuldu. Akdeniz’de meydana gelen üzücü olay ile ilgili edinilen son bilgilere göre Akdeniz'in orta kesiminde düzensiz göçmenleri taşımakta olan lastik botun battığı ve bot üzerinde bulunan en az 100 göçmenin olay yerinde can verdiği açıklandı.

Üzücü olay hakkında Cenevre Merkezi Uluslararası Göç Örgütü Twitter hesabından bir açıklama yazısı paylaştı. Paylaşılan mesajda Orta Akdeniz de yaşanan deniz kazasında en az 100 kişinin can verdiğine dair raporlar yayınlandı. Yaşanan son trajedi sebebiyle üzüntü duyulduğu ve devletlere Akdeniz'de arama kurtarma gemilerini tekrardan konuşlandırma çağrımızı yineliyoruz şeklinde açıklamalar gerçekleşti.

Akdeniz'de gerçekleşen arama kurtarma çalışmalarına katılım gösteren Fransa Sivil Toplum Kuruluşu SOS Akdeniz'den yapılan açıklama hakkında önemli ifadeler kullandı. Bugün gerçekleşen ve saatler süren arama ardından en büyük korkularının gerçekleştiği yapılan açıklamada belirtildi. Ocean Viking mürettebatının Trabzon kuzeydoğusundaki lastik bir botun enkazına tanık olduğu bilgisi paylaşıldı. İlgili botun 130 kişiyi taşıdığı ve zor durumda bulunduğu Çarşamba sabahından rapor edildiği bilgisi sunuldu.

Ocean Viking gemisinin olay yerine ulaşması sonrasında korkunç anların meydana geldiği olay yerinde en az 10 ceset tespiti gerçekleştiği belirtildi ve hayatta kalan kimseye rastlanmadığı bilgisi de kamuoyuna sunuldu.

Yapılan açıklamada enkazına ulaşılan bot dışında iki botun daha zor bir durum içerisinde olduğuna dair bilgi geldiği ifade edildi. Bölgede yapılan arama kurtarma operasyonlarının herhangi bir etkili devlet koordinasyonunun yokluğunda ve bunun yanı sıra çok zor şartlar altında gerçekleştiğine de vurgu yapıldı. Bunun yanı sıra Akdeniz'in orta kesimlerinde 2012 senesinin başından bugüne kadar 350’den fazla kişinin hayatını kaybettiği söylenildi.