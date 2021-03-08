Akça İsminin Anlamı Nedir? Akça Ne Demek?

Bebeklerine isim arayan aileler tarafından Akça ismi, son dönemlerde tercih edilen bir isim haline geldi. Kelime anlamı olarak ise Akça’nın saf, temiz, iyi niyetli biri anlamlarına geldiği bilinmektedir. Sizler için Akça ismine sahip olan insanların karakterlerini, kader sayılarını, kelime kökenini, rengini derledik. Peki Akça ismi Kuran’da geçiyor mu? İşte merak edilen sorular ve cevapları!

Yeni doğacak olan çocuklarına isim arayışında olan anne babalar tatlı telaşlarını sürdürüyor. Bebeklerine güzel bir isim bulma heyecanı içerisindeki ebeveynler konu hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Son dönemin popüler tercihi olan Akça ismi ismi ise merak konusu oldu. Anne, babalar ismin anlamını, özelliklerini araştırmanın yanı sıra Akça’nın Kuran’da geçip geçmediğini de merak ediyor. Sorunun cevabı haberimizin devamında yer almaktadır.

Bunun yanı sıra, uzmanlar çocukların üzerindeki isim etkisinin oldukça fazla olduğunu belirtmekte. Çocukların kişiliklerinden tavırlarına kadar her konu üzerinde oldukça fazla etki sahibi olan isimler, doğru bir şekilde seçildiği zaman bebeklere iyi gelmektedir. Bu nedenle yeni doğan çocuklara isim seçerken oldukça dikkat edilmesi gerekir.

Akça genel olarak temiz ve saf anlamlarına gelmektedir. Bunun yanı sıra Akça isminin TDK’da olan karşılığı ise “oldukça beyaz, akçe” şeklindedir.

Akça Kuran’da Geçiyor Mu?

Yapılan araştırmalar sonucunda Akça isminin Kuran’da geçmediği öğrenilmiştir. Ancak anne babaların bu ismi tercih etmelerinde herhangi bir sakınca bulunmadığı da bilinmektedir.

Türkiye’de Akça ismine sahip 136 kişinin bulunduğu bilinirken her iki cinsiyet de bu ismi kullanmaktadır. 4 harften oluşan Akça isminin rengi ise mordur. Bu isme sahip insanların kişilik özelliklerinde öncü, lider, mantıklı olma, arkadaş canlısı, kariyerli, canlı gibi özellikler bulunmaktadır. Son dönemlerde en çok tercih edilen isimler arasında yer alan Akça’nın kader sayısı ise 7’dir.