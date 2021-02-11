Akbank Uzaktan Çalışma Modelini Kalıcı Hale Getirdi

Koronavirüs salgınının en önemli etkilerinden biri de, milyonlarca insanın uzaktan çalışma modeline geçmesi oldu. Ofislerden faaliyetlerini sürdüren birçok sektör, çalışanlarının büyük kısmının uzaktan çalışmaya geçmesini sağladı. Bu şirketler arasında yer alan Akbank da, yeni dönemde uzaktan çalışma ve hibrit modele döneceğini bildirdi.

Genel müdürlük personellerinin çoğu uzaktan çalışacak

Akbank, yaptığı açıklamada genel müdürlük ekiplerinin yüzde 52’sinin uzaktan çalışacağını, yüzde 36’sınınsa hibrit modelde devam edeceğini bildirdi. Ofisten çalışacak personellerinse yüzde 12’lik bir grup olduğu belirtildi. Şirketin genel müdürü Binbaşgil, açıklamasında “Bu yeni yaklaşımımız kapsamında değişik zaman dilimlerinde veya yarı zamanlı çalışmayı tercih edenler gibi farklı kitlelere erişme imkânını da bulacağız. Bu yaklaşımımızın istihdam yaratmada da ülkemizde yeni açılımlara öncülük edeceğine inanıyorum” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Koç Holding de tamamen uzaktan çalışma modeline geçileceğini duyurmuştu.