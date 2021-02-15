Akbank Mobil Çöktü Mü? Akbank Mobil Neden Girilmiyor?

Bugün sabah saatlerinde bankacılık sistemlerinde büyük bir sorun meydana geldi. Maaş ödemeleri kontrol etmek için mobil uygulamalara giriş yapmaya çalışan binlerce vatandaşımız giriş sorunu yaşadı. Bu bankalardan birtanesi de Akbank oldu. Akbank Mobil uygulamasına sabahın erken saatlerinden itibaren giriş sorunu yaşanıyor. Akbank Mobil'e neden giremiyorum diye merak eden vatandaşlarımız için sistemsel bir sorun olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan Akbank Mobil ne zaman düzelecek sorusunun cevabı da hala belirsizliğini koruyor. Akbank Mobil uygulamasının çökmesiyle birlikte bankacılık işlemlerini gerçekleştirecek birçok vatandaşımız bu işlemlerini ertelemek zorunda kaldılar.

AKBANK MOBİL ÇÖKTÜ MÜ?

15 Şubat Pazartesi günü itibariyle Akbank Mobil uygulamasına giriş sorunları devam ediyor. Havale/EFT ve tüm bankacılık hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız sisteme giriş problemi yaşıyorlar. Akbank tarafından yapılan açıklamaya göre sistemin eski haline getirilmesi için gerekli çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Uzun bir süre kapalı kalan mobil bankacılık uygulaması için hummalı çalışma devam ediyor. Vatandaşlarımızın isyanı ise her geçen saat artıyor. Öte yandan benzer sorunlar birçok bankada da devam ediyor. Ziraat Bankası, TEB, İş Bankası gibi bankaların mobil uygulamalarıda çöktü. Tüm mobil bankacılık uygulamalarında erişim sorunu yaşanıyor. Yaşanan bu problem sonrasında Twitter kullanıcıları eleştrileri tweetleri gönderiyorlar.

Vatandaşlarımız diğer bankalarda da benzer hataları alıyorlar.

Tüm bankaların ortak sisteminde oluşan erişim probleminin gün içerisinde çözülmesi bekleniyor. EFT saatinin sona ermesine sayılı dakikalar kala eğer sistem düzelmezse vatandaşlarımızın EFT işlemleri yarına kalacak. Akbank Mobil uygulamasının çökmesiyle birlikte birçok bankacılık işleminde aksama meydana geldi. Vatandaşlarımızın mağduriyeti en yakın zamanda giderilecek.