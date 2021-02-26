Akaryakıtta 1,2 milyar değerinde vergi vurgunu!

Polis ekipleri tarafından düzenlenen Silici Operasyonları devam ediyor. Son olarak Silici-2 Operasyonu düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen tahkikat dâhilinde bugün harekete geçildi. 120 kişinin, kamu kurumlarını bilişim sistemleri yöntemiyle zarara uğrattığı belirlendi. Bunun üzerine söz konusu kişiler, 36 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar ile polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Satış verilerini silmişler

Akaryakıtta vergi kaçakçılığı suçunu işleyen kişilerin ilk olarak EPDK'dan (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) bayi lisansı aldıkları tespit edildi. Söz konusu kişilerin daha sonra akaryakıt istasyonları açtığı belirlendi. Akaryakıt satış verilerini ortadan kaldırarak ciddi bir kâr sağlayan kişilerin, bir süre sonra da yakalanmamak amacıyla bayi lisanslarını iptal ettikleri ortaya çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele ekipleri tarafından söz konusu yöntem hızlı bir şekilde tespit edildi.

Silici-2 Operasyonu kapsamında 157 akaryakıt istasyonu incelendi. Otomasyon sistemlerine müdahalede bulunan kişilerin, 196 milyon litrelik akaryakıt satış verisini sildiği öğrenildi. Kaçakçılar tarafından silinen akaryakıtın 1,2 milyar liraya yakın piyasa değerine sahip olduğu belirlendi. İstanbul'da tahkikat dâhilinde 122 farklı adres polis ekipleri tarafından arandı.

Ocak ayında 220 kişi gözaltına alınmıştı

Ocak ayında gerçekleştirilen Silici-1 Operasyonu dâhilinde polis ekipleri, 220 kişiyi gözaltına almıştı. Kaçakçıların otomasyon sistemlerine müdahalede bulunarak 608 milyon litre satış verisini akaryakıt istasyonlarından sildiği tespit edilmişti. Söz konusu akaryakıtın 3,6 milyar liraya yakın piyasa değerine sahip olduğu ortaya çıkarılmıştı.

MASAK tarafından hazırlanan raporda, devletin bu yüzden bir senede 3 milyar liralık zarara uğradığı, 5 senede de 15 milyar dolarlık zarara uğradığı ifade edilmişti. 170 tane akaryakıt istasyonunun yanı sıra 23 tane akaryakıt dağıtıcı firması ile iki otomasyon yazılım ve bir şubesi aranmıştı. 242 farklı noktada yapılan aramalar esnasında bilgisayar ve cep telefonu gibi dijital materyaller ile mali dokümanlar bulunmuştu.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021, 10:23