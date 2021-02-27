Akar: Yunanistan 3-5 savaş gemisiyle milletin parasını çarçur ediyor!

Hürriyet'te yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan'ın silahlanma programına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akar, 3-5 savaş gemisi veya jet alımıyla Yunanistan'ın herhangi bir sonuca ulaşamayacağını belirterek, söz konusu ülkenin silahlanma girişimleriyle sadece Yunan vatandaşlarının parasının çarçur edildiğini dile getirdi. Bunun asla akla ve mantığa sığmadığına dikkat çeken Akar, Türkiye'nin NATO'nun (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) daimi müttefiki olduğunu söyledi.

"NATO bütçesine en fazla katkı sağlayan ülkelerden biriyiz"

Akar, Yunanistan tarafından ABD'ye (Amerika Birleşik Devletleri) üslere ilişkin açık çek verildiğini ancak bu durumun Türkiye'nin stratejik müttefik konumunu etkilemeyeceğini belirtti. Türkiye'nin 69 senedir NATO'nun (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) çok değerli bir müttefiki olduğuna dikkat çeken Akar, Türkiye'nin örgüt bütçesinde en fazla katkı sağlayan ilk 8 ülke arasında yer aldığını söyledi. Akar, Türkiye'nin harekât ve misyon katılımında 5'inci sırada yer aldığını belirterek, yetenek havuzuna katkı bakımından da 2'nci sırada bulunduğunu dile getirdi. Bu nedenle Türkiye'nin ağırlığının asla azalmayacağına dikkat çeken Akar, Türkiye'nin örgütteki sorumluluklarını daima yerine getireceğini ifade etti.

"PKK terör örgütünün içyüzü"

Akar, Gara bölgesindeki Pençe Kartal-2 Harekâtı'nın Özel Kuvvetler tarafından düzenlendiğini belirterek, söz konusu harekâtın 16 şehit verilen bir mağaradan ibaret olmadığını söyledi. Harekât sırasında çok sayıda mağaraya girildiğini kaydeden Akar, sözde mağara sorumlusunun ateş açtığını ve teslim olmasına yönelik çağrının ardından 13 vatandaşı haince şehit ettiğini hatırlattı. Akar, bunun PKK terör örgütünün içyüzü olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

"53 terörist etkisizleştirildi"

Fırat Kalkanı Harekâtı'yla beraber Irak ve Suriye'de bulunan teröristlerine etkisizleştirildiğini belirten Akar, şu anda da Kandil ve Gara gibi bölgelere müdahalede bulunulduğunu aktardı. Akar, Gara bölgesinde 53 teröristin etkisizleştirildiğini duyurdu.

"Aynı yerde uyumuyorlar"

Gara bölgesinde çatışmanın gerçekleştiği mağarada 6 PKK'lı teröristin etkisizleştirildiğini belirten Akar, 2 PKK'lı teröristin ise sağ olarak ele geçirildiğini dile getirdi. Akar, diğer teröristlerin tümünün kaçtıkları bölgelerde ve diğer mağaralarda öldürüldüklerini kaydederek, Kandil'de bulunanlar dâhil olmak üzere PKK'lı teröristlerin artık iki gece aynı yerde uyuyamadıklarını söyledi.

"Sonlarını görmeye başladılar"

PKK terör örgütü elebaşlarının artık sonlarını görmeye başladıklarını ifade eden Akar, son terörist etkisizleştirilene kadar operasyonların sürdürüleceğini ekledi.