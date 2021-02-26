Akar: Taarruz niyeti yoksa S-400'lerin zararı da yok!

Türkiye ile ABD (Amerika Birleşik Devletleri) arasında Trump döneminde sorun yaratan S-400'ler Biden döneminde de tartışmalara neden oldu. Milli Savunma Bakanı Akar, söz konusu tartışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

"Hava savunma sistemleri mecburi oldu"

Akar, Türk ordusunun kabiliyetinin ve olanaklarının hem ithal edilen silahlarla hem de yerli ve millî olarak üretilen silahlarla artırıldığını belirterek, Türkiye'ye karşı tehdit ve tehlikelerin arttığına dikkat çekti. Bu nedenle hava savunma sistemlerinin mecburi hale geldiğini kaydeden Akar, ABD'den (Amerika Birleşik Devletleri) Patriot, İtalya ve Fransa'dan da SAMP-T satın alınmasının hedeflendiğini ancak söz konusu alımların farklı sebeplerle gerçekleşmediğini ifade etti.

"Egemenlik hakkımızı kullandık"

Bu nedenle Rus yapımı S-400'lerin alındığını kaydeden Akar, bunun millî bir mesele haline geldiğini söyledi. Akar, Türkiye'nin S-400 alımıyla egemenlik hakkını kullandığını belirten Akar, S-400'lerin tehditlere karşı gereksinim duyulduğunda kullanıldığını aktardı.

"Zararı yok"

Akar, Türkiye'ye yönelik herhangi bir taarruz amacında olunmaması durumunda S-400'lerin kimseye bir zararın olmayacağına dikkat çekerek, NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) üyesi ülkelerden bazılarının Rus yapımı S-300'leri kullandığını hatırlattı. Bu nedenle Türkiye'nin de S-400'leri kullanabileceğini belirten Akar, 84 milyon vatandaşa yönelik hava savunmasının hedeflendiğini dile getirdi.

"Müttefiklik ruhuna aykırı"

Akar, S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yönelik F-35 programı dâhil bazı kısıtlamaların getirilmesinin müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu ekledi.

Chemezov: Taarruzda kullanılamaz!

Rostec CEO'su Sergei Chemezov, dün yaptığı açıklamada, S-400'lerin sadece hava savunma sistemi olduğunu söylemişti. S-400'lerin taarruz amaçlı kullanılamayacağını aktaran Chemezov, haliyle NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) ülkelerinin güvenliğinin zayıflatılması gibi bir durumun söz konusu olamayacağını söylemişti. Chemezov, S-400'ler konusunda bir sıkıntı olmadığını ve diğer ülkelerin de artık bunu fark etmelerinin şart olduğunu dile getirmişti.

ABD hala "Vazgeçin!" diyor

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kirby, Rus yapımı S-400'lere ilişkin açıklamada bulunmuştu. S-400'leri satın aldığı gerekçesiyle Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığını anımsatan Kirby, Türkiye'ye S-400'lerin teslimatını sürdürmemesi ve söz konusu hava sistemlerinden vazgeçmesi için çağrı yapmıştı.

Blinken: Sözde müttefik!

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Blinken, Rus yapımı S-400'leri satın aldığı için Türkiye'nin sözde müttefik olduğunu iddia etmişti. Türkiye'nin müttefiklik ruhuna aykırı davrandığını ileri süren Blinken, Rusya ile Türkiye'nin aynı çizgide yer aldığını dile getirmişti. Blinken, S-400'ler yüzünden büyük sıkıntıların yaşandığını kaydederek, Trump yönetiminde Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığına yönelik getirilen yaptırımların sonuçlarının değerlendirileceğini ve daha fazla yaptırıma ihtiyaç duyulup duyulmadığının ele alınacağını söylemişti.

Trump: Obama döneminde Patriot'lar verilmedi!

Eski ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Trump, Türkiye'ye Obama yönetiminde Patriot'ların verilmediğini, bu nedenle Türkiye'nin Rus yapımı S-400'leri satın almak zorunda kaldığını söylemişti. Dostluk ilişkilerine sahip olunan Türkiye'ye doğru davranılması gerektiğini belirten Trump, bu konuda farklı çözümler getirilmesinin şart olduğunu ifade etmişti.