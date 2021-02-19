Akar: Pençe Kartal-2 Harekâtı ile teröristlerin paniğe kapıldığını öğrendik!

Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen mühimmat depoları, sığınak ve barınma bölgelerinin tespit edilmesi, PKK'lı teröristlerin saldırıya hazırlandığının öğrenilmesi ve istihbaratların doğrulanması amacıyla Pençe Kartal-2 Harekâtı'nın gerçekleştirildiğini hatırlattı. Akar, Gara'ya yönelik harekâtın Türk milletinin ve sınırların korunması amacıyla düzenlendiğini belirtti. 10 Şubat 2021 tarihinde saat 02.55'te başlatılan Pençe Kartal-2 Harekâtı'nda 40'ı aşkın uçağın yer aldığını ifade eden Akar, söz konusu harekât ile 50'yi aşkın hedefin belirlendiğini söyledi. Akar, güvenlik yüzünde hedeflerin bir bölümünün iptal edildiğini ve 48'inin ise başarılı bir şekilde imha edildiğini aktardı.

"Kaçacak yerleri kalmadığını anladılar"

Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterildiğini kaydeden Akar, Pençe Kartal-2 Harekâtı'nın müttefiklerle koordinasyon halinde gerçekleştirildiğini söyledi. Akar, PKK'lı teröristlerin "girilemez" dediği yerlerde büyük darbeler indirildiğini belirten Akar, 25 km derinliğinde ve 75 km genişliğindeki bölgede bulunan bütün hedeflerin başarıyla imha edildiğini söyledi. Akar, PKK'lı teröristlerin artık kaçacak yerlerinin kalmadığını anladıklarını belirterek, inlerin onlara mezar olduğunu dile getirdi.

"Paniğe kapıldılar"

Gara bölgesine yönelik Pençe Kartal-2 Harekâtı kapsamında 53 teröristin etkisizleştirildiğini anımsatan Akar, PKK'lı teröristlerin söz konusu harekâtla birlikte paniğe kapıldığını söyledi. Akar, PKK terör örgütünün manevra kabiliyetinin giderek azaldığına dair bilgiler geldiğini belirterek, Pençe Kartal-2 Harekâtı'nın ardından PKK'lı teröristler arasında panik havasının hâkim olduğunu anlattı. PKK'lı teröristlerin artık kendilerini asla güvende hissedemeyeceklerini vurgulayan Akar, söz konusu harekât sırasında sivillerin can ve mal güvenliğine ilişkin bütün önlemlerin alındığını dile getirdi. Söz konusu önlemlere büyük bir hassasiyetle uyulduğuna dikkat çeken Akar, çevrenin korunması açısından da bütün önlemlerin yerine getirildiğini söyledi.

Akar, Pençe Kartal-2 Harekâtı'nın kara desteği olmaksızın büyük bir bölgede ve zorlu iklim ve arazi şartlarında düzenlendiğine dikkat çekerek, bu harekât ile Özel Kuvvetlerin bütün iklim ve arazi şartlarında herhangi bir iletişim kurmadan harekât düzenleyebilecek bir yeteneğe sahip olduklarının ve göreve her zaman hazır olduklarının görüldüğünü ifade etti.

"PKK terör örgütünün destekçileri de ortaya çıkmış oldu"

Pençe Kartal-2 Harekâtı'nda ilk olarak 3 askerin şehit olduğunu belirten Akar, daha sonra 13 vatandaşın şehit edildiğini hatırlattı. Akar, şehitlere Allah'tan rahmet diledikten sonra Türk milletine de başsağlığı dileklerini iletti. PKK terör örgütünün caniliğinin yeniden anlaşıldığına dikkat çeken Akar, hem Türkiye'de hem yurt dışında PKK'lı teröristlere destek veren kişilerin de ortaya çıktığını söyledi. Akar, şehitlerin kanının yine yerde bırakılmadığını dile getirdi.

"Kürt kardeşlerimize zarar verdiler"

Akar, PKK'lı teröristlerin en büyük zararı Kürtlere verdiğini belirterek, terörün global bir bela olduğunu ve teröre karşı durmanın bir insanlık görevi olduğunu söyledi.