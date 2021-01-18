Akar'dan PKK'yı ortadan kaldırmak için kritik ziyaret!

Türkiye'nin hem sınır ötesinde hem de yurt içinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar ile PKK terör örgütü yok olma noktasına geldi. Yerli ve millî projelerle geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine dâhil olan silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve insansız hava araçları (İHA) ile Irak'ın kuzeyinde köşeye sıkıştırılan PKK'lı teröristler tek tek etkisizleştiriliyor.

Milli Savunma Bakanı Akar, PKK terör örgütünün kökünü kurutmak için yürütülen çalışmalar kapsamında bugün Irak'a kritik bir ziyarette bulundu. Savunma Bakanı Anad'ın askerî törenle karşıladığı Akar'ın yanında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in de bulunduğu görüldü. Akar ile Güler'in ilk önce Irak Savunma Bakanlığını ziyaret edecekleri bildirildi. Irak Cumhurbaşkanı Salih, Irak Başbakanı Kazımi ve Irak İçişleri Bakanı Ganimi ile görüşmelerde bulunulmasının beklendiği ifade edildi. Söz konusu görüşmeler sırasında Irak ve Türkiye arasında terör ile mücadele konusunda sağlanacak iş birliğinin ele alınacağı kaydedildi.

Irak Başbakanı Kazımi ile bir araya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede alınan kararlara ilişkin açıklamada bulunmuştu. Erdoğan, Türkiye ile Irak'ın terör örgütleri FETÖ, PKK ve DEAŞ'a karşı mücadeleyi devam ettirmesine yönelik karar alındığını belirtmişti. Bu kapsamda Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin artırılmasına ilişkin fikir birliği sağladıklarını kaydeden Erdoğan, Türkiye, Irak veya Suriye'nin akıbetinde bölücü terörün asla yer almayacağını söylemişti. Erdoğan, sivillere yönelik saldırılar düzenleyen bölücü terör örgütü PKK'nın vahşi yüzünün ortaya çıktığını ifade ederek, söz konusu örgütün Suriye uzantısının Irak'ın istikrarına ve güvenliğine yönelik bir tehlike olduğuna dikkat çekmişti.

Iraklı yetkililerin terör örgütü PKK'ya karşı gerçekleştirdiği operasyonları takdir ettiklerini belirten Erdoğan, Türkiye'nin de meşru müdafaa kapsamında Iraklılara destek verdiğini söylemişti. Erdoğan, bölücü terör örgütünün yalnızca gözyaşına ve kana neden olduğunu kaydederek, "katil sürüsü" olarak nitelendirdiği teröristlerin kökü kazınıncaya kadar mücadelenin devam edeceğini belirtmişti.

Kazımi ne demişti?

Kazımi ise Türkiye'nin bölge için kritik bir ülke olduğuna dikkat çekerek, DEAŞ terör örgütünün Irak'ta neden olduğu yıkımın Türkiye ile birlikte tekrar imar edilebileceğini söylemişti. Türkiye'nin güvenliğinin Irak toprakları üzerinden tehdit edilmesine izin verilmeyeceğini kaydeden Kazımi, DEAŞ dâhil bölgenin güvenliğini riske atan terör örgütlerine karşı Türkiye ile birlikte mücadele edileceğini söylemişti.