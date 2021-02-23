Akar'dan Gara açıklaması: Çok yanlış yerlere taşınabilir!

Millî Savunma Bakanı Akar, Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının PKK'lı teröristlerce şehit edilmesine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Akar, PKK terör örgütünün hain yüzünün bir kez daha görüldüğünü belirterek, Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından 13 kişinin şehit edildiğini hatırlattı.

"TSK üstüne düşeni yaptı"

Olaylara bu açıdan bakılması gerektiğini kaydeden Akar, PKK terör örgütünün alçak yüzü fark edilmeden bu olayların farklı yerlere götürülmesi nedeniyle tartışmanın çok yanlış yerlere taşınabileceğini ifade etti. Akar, Gara bölgesinde TSK'nın (Türk Silahlı Kuvvetleri) üstüne düşen görevi başarıyla tamamladığını söyledi.

"İki gece aynı yerde yatamıyorlar"

PKK'lı teröristlerin artık kaçacak deliklerinin bulunmadığını belirten Akar, söz konusu teröristlerin paniğe kapıldıklarını ve bu yüzden iki gece aynı yerde yatamadıklarını dile getirdi. Akar, TSK'nın (Türk Silahlı Kuvvetleri) son terörist etkisizleştirilene kadar mücadeleyi sürdüreceğine dikkat çekerek, Türk milletinin terör musibetinden kurtarılacağını ifade etti.

Daha önce açıklamada bulunan Akar, PKK terör örgütüne ait olan sığınaklar, barınma alanları ve mühimmat depolarının belirlenmesi, PKK'lı teröristler tarafından saldırı hazırlığı yapıldığının fark edilmesi ve istihbaratların teyit edilmesi amacıyla Pençe Kartal-2 Harekâtı'nın başlatıldığını duyurmuştu. Akar, söz konusu harekâtın 10 Şubat 2021 tarihinde başlatıldığını ifade etmişti. Pençe Kartal-2 Harekâtı'na 40'tan fazla uçağın katıldığını kaydeden Akar, bu harekâtla 50'den fazla hedefin belirlendiğini ve güvenlik nedeniyle bazılarının iptal edilmesi sonucu 48 hedefin ortadan kaldırıldığını söylemişti. Akar, söz konusu harekât sırasında 53 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurmuştu. Pençe Kartal-2 Harekâtı'nda ilk olarak 3 asker, daha sonra 13 vatandaş şehit edilmişti.

13 vatandaş nasıl şehit edilmişti?

Akar, PKK'lı teröristler tarafından mağaradan ateş edildiğini ve el bombası fırlatıldığını ifade etmişti. Bunun üzerine Türk askerlerinin de göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdiğini belirten Akar, teslim olmaları için PKK'lı teröristlere sürekli çağrı yapıldığını söylemişti. Akar, söz konusu mağarada hem geçitlerin hem de demir kapıların yer aldığını kaydederek, bu yüzden Türk askerlerinin ilerlemekte güçlük çektiklerini dile getirmişti.

PKK'lı teröristlerden birinin akşam vakitlerine doğru teslim olmak üzere dışarı çıktığını ifade eden Akar, mağarada 13 vatandaşın ve 7 PKK'lı teröristin bulunduğunun öğrenildiğini söylemişti. Akar, 13 vatandaşın saat 05.45'te sözde mağara sorumlusu tarafından başlarından vurularak şehit edildiğini anlatmıştı. Sözde mağara sorumlusunun Kamuran Ataman adındaki terörist olduğunu duyuran Akar, bu teröristin Beytüşşebap'ta 2017 senesinden önce çok sayıda katliamda yer aldığını, Kamışlı ve Derik'te 2017-2018'de sözde cephe sorumluluğu görevini üstlendiğini ifade etmişti. Akar, "Sorej" kod adlı teröristin daha sonra Derik'ten Gara'ya yollandığını söylemişti.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 17:08