AK Partili Çilez: X, Y, Z ayrımı aile düzenini sarsar!

AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Amasya Milletvekili Çilez, son dönemde "X kuşağı", "Y kuşağı" veya "Z kuşağı" terimlerinin çok fazla kullanıldığına dikkat çekerek, bu duruma tepki gösterdi.

"Çözüm çatışmayla sona eriyor"

Aile bireylerinin "X kuşağı", "Y kuşağı" veya "Z kuşağı" olarak adlandırılmasının büyük bir hata olduğunu belirten Çilez, bu şekilde çocukların ebeveynlerine karşı bilinmez hale getirildiğini söyledi. Çilez, bir sorunun ortaya çıkarıldığını ve çözüm beklendiğini ancak çözümün çatışmayla sona erdiğini, aile bireylerinin de birbirlerini anlamamakla suçladıklarını ifade etti.

"Önce saygı lazım"

Bu şekilde sorunların asla içinden çıkılamayacağını kaydeden Çilez, ailedeki hiyerarşik düzen için önce saygının gerekli olduğunu dile getirdi. Çilez, ikinci sırada gelen fedakârlığın çok önemli olduğuna dikkat çekerek, sorumluluk bilinci sayesinde de ailenin işleyişinin sağlandığını belirtti.

"Sorumsuz bireyler haline gelebiliriz"

Aile bireylerinin "X kuşağı", "Y kuşağı" veya "Z kuşağı" olarak adlandırılmasıyla çocuklar ve ebeveynleri arasında duvar örüldüğünü kaydeden Çilez, söz konusu duvarların hiyerarşik düzene zarar verdiğini dile getirdi. Çilez, bu durumun "ben" merkezli düşünce yapısına yol açtığını ve saygıyı ortadan kaldırdığını belirterek, aynı zamanda fedakârlığın da bilinmez hale geldiğini ve sorumsuz bireylerin ortaya çıktığını söyledi.

"Toplum düzeninde bozulma yaşanır"

Bu şekilde aile bireylerinin farklı yerlerde sevgi arayışına gireceğini ve savrulacağını aktaran Çilez, aile düzeninin sarsılacağını ve toplum düzeninde de bozulma yaşanacağını ifade etti. Çilez, sevgi, sorumluluk, fedakârlık ve saygı unsurlarına sahip olunmasının kritik bir önem arz ettiğini dile getirdi.

"Kuşak çatışmasını kızıştırmak en büyük kötülük"

Çilez, kuşak çatışmasını siyasi hedefler uğruna kızıştırmanın ve aile bireyleri arasındaki çatışmaları yoğunlaştırmanın hem çocuklara hem de ebeveynlerine en büyük kötülük olacağını belirterek, çocuklara asla bireyselliğin ve bencilliğin empoze edilmemesi gerektiğini söyledi.

"Bizim için aile kutsal"

Batı'nın bireyselliği ve bencilliği artırmaya çalıştığını kaydeden Çilez, bunun ciddi bir sorun yarattığını ifade etti. Çilez, Batı'da aile kavramının yok olmaya başladığını belirterek, Türk milleti için ailenin kutsal olduğunu söyledi. Ebeveynlere yönelik itaat ile kardeşlere yönelik sevginin ailelerde hiyerarşik düzen bakımından önem arz ettiğini kaydeden Çilez, söz konusu düzenin hasar görmesi durumunda aile kurumunun ortadan kalkmaya başlayacağını ve çarpık ilişkilerin artacağını ekledi.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 16:49