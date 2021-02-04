AK Parti Sözcüsü Çelik: İçişlerimize müdahale edemezsiniz!

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi protestoları nedeniyle endişe duyulduğuna dair bir açıklamada bulunmuştu. AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Sözcüsü Çelik'ten söz konusu açıklamaya tepki geldi.

Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın diplomatik teamüllere uygun olmadığını ifade etti. Bu açıklamanın "Türkiye'nin içişlerine müdahale" anlamı taşıdığını kaydeden Çelik, sert tepki gösterdi. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın "siyasi" olduğuna dikkat çeken Çelik, söz konusu açıklamanın demokrasiye ilişkin bir hassasiyet olarak nitelendirilemeyeceğini ifade etti. Çelik, bunun Türkiye'nin içişlerine müdahale olarak değerlendirildiğini ve hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini aktardı.

"Çocuk savaşçıları yok saymayın"

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) PKK terör örgütü tarafından silah altına alınan çocuk savaşçıları yok saymaması gerektiğine dikkat çeken Çelik, söz konusu ülkenin bu şekilde demokrasiye ilişkin bir hassasiyet gösterebileceğini dile getirdi. Çilek, söz konusu bakanlığa Diyarbakır annelerinin vicdan nöbetine ilişkin soruları görmezden gelmemesi için çağrıda bulunarak, demokratik hassasiyetin bunu gerektirdiğini aktardı.

"Siz kendi ülkenize bakın"

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) önce kendisine bakması gerektiğine dikkat çeken Çelik, söz konusu ülkede güvenlik güçlerinin insanlara yönelik sistematik bir şekilde ırksal ayrımcılık yaptığını hatırlattı. Çelik, ABD'li (Amerika Birleşik Devletleri) yetkililere öncelikle ayrımcılıkla mücadele hususunda hassasiyet göstermelerini önerdi. AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Sözcüsü, Türkiye'de yaşanan olaylara ilişkin bir açıklamada bulunulurken Türkiye'nin içişlerine müdahale manasını taşıyan bir dilden uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Ne olmuştu?

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, hadsiz bir şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protestolar nedeniyle endişelendiklerini söylemişti. Price, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bulu'ya karşı gerçekleştirilen "barışçıl" protestoları yakın bir şekilde izlediklerini belirterek, LGBT bireylere karşı nefret söylemlerini kınadıklarını dile getirmişti. Düşünce özgürlüğünün demokraside önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Price, temel hakları adına mücadele eden kişilere destek verdiklerini ifade etmişti.

Soylu'nun "LGBT sapkını" ifadesi tepki çekmişti

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen bir sergide Kabe resminin yere serildiği fark edilmişti. Söz konusu resmin ortasında şahmeran figürünün yer aldığı, köşelerinde ise LGBT bayraklarının çizildiği görülmüştü. Olaya ilişkin 4 öğrenci gözaltına alınmıştı. Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Soylu, "LGBT sapkınları" olarak nitelendirdiği kişilerin gözaltına alındıklarını duyurmuştu. Söz konusu kişilerden ikisi daha sonra tutuklanmıştı.

Erdoğan: LGBT diye bir şey yok!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise LGBT diye bir şeyin olmadığını söylemiş, milli ve manevi değerlerden yoksun gençlerin Türkiye'yi geleceğe taşıyamayacağını dile getirmişti.