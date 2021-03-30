Ak Parti'li Özlem Zengin Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Oldu

Ak Parti'li Özlem Zengin AK Parti 7. Olağan Kongresi sonrasında sivil toplum ve halkla ilişkiler başkanlığına getirildi. Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin yeni görevini Sosyal Politikalar Başkanlığı Jülide Sarıeroğlu’ndan devraldı. Görevine veda eden Julide Sarıeroğlu, açıklamalarda bulundu. Devir teslim töreninde Özlem Zengin ve Jülide Sarıeroğlu birbirlerine çiçek verdi ve iyi dileklerde bulundu. Aynı zamanda AK Parti’nin bir okul olarak görüldüğü açıklamalarında bulunuldu. İşte yapılan açıklamalar hakkında detaylı bilgiler…

Sarıeroğlu, AK Parti Genel merkezdeki devir teslim töreninde açıklamalar yaptı. Sosyal Politikalar Başkanlığı ve Sivil Toplum Halkla İlişkiler Başkanlığı gönül seferberliği kapsamında ülke genelinde Türkiye'de çalışmaların etkin bir şekilde yapıldığını belirtti. Bu anlamda sorumlulukları da olduğunu belirten Sarıeroğlu, partideki yeni görevi sebebi ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu. Özlem Zengin de devralmış olduğu görevde başarılar dileğinde bulundu.

Özlem Zengin teşkilatın onlar için çok önemli olduğunu ve partideki kadınların çok uzun teşkilat geçmişlerinin bulunduğu vurgusunu yaptı. Aynı zamanda partide de almış olduğu görevleri hatırlatarak bir konuşma gerçekleştirdi. Yeni görevi için heyecanlı olduğunu belirten Zengin, yeni bir öğrenme süreci olarak bu görevi yerine getireceğini belirtti. Ve ardından AK Parti’yi ise bir okul olarak kabul ettiklerini ve hayatlarının içinde bir parça olarak gördüklerini ifade etti. Özlem Zengin 2023'e giden yolun onlar için çok önemli olduğunu açıkladı. Kendi hayallerini ve Türkiye'nin hayallerini birleştirerek hayata geçirmek adına hep birlikte bir ekip çalışması ile özveri ile iyi işler yapılacağını ümit ettiğini belirtti. Gerçekleşen konuşmalar sonrasında Sarıeroğlu ve Zengin birbirlerine çiçek ile hediyeler takdim etti bunun yanı sıra yeni görevlerinde başarılar diledi.