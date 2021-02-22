AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı belli oldu!

AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) 7'nci Olağan İstanbul İl Kongresi 24 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Millî görüş kökenli Osman Nuri Kabaktepe'nin söz konusu kongrede tek aday olacağı öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklama AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den geldi.

Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) 7'nci Olağan İstanbul İl Kongresi'nin 24 Şubat 2021 tarihinde düzenleneceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uygun görmesi sonucu Osman Nuri Kabaktepe'nin aday olduğunu ifade etti. İstanbul İl Başkanı Şenocak'a şimdiye dek yürüttüğü çalışmalar nedeniyle teşekkürlerini sunan Kandemir, hem İstanbul'a hem de AK Parti'ye (Adalet ve Kalkınma Partisi) hayırlı olsun dileklerini iletti.

Osman Nuri Kabaktepe kimdir?

Osman Nuri Kabaktepe, Ordu'da 1 Aralık 1970 tarihinde dünyaya geldi. Fatsa İmam Hatip Lisesi'ni tamamlayan Kabaktepe, daha sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Kabaktepe, bu alanda yüksek lisans eğitimi de aldı.

Fazilet Partisi ve Refah Partisi'nde farklı görevler yürüten Kabaktepe, Saadet Partisi'nin kurucu başkanı oldu. Kabaktepe, söz konusu partinin İstanbul il yönetiminde yer aldı. Saadet Partisi'nin Genel İdare Kurulu Üyeliği görevini yürüten Kabaktepe, 2004 senesinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde yine aynı partiden Fatsa Belediye Başkan Adayı oldu. Kabaktepe, Saadet Partisi Gençlik Kolları Eski Genel Başkanlığı görevini de üstlendi.

Kabaktepe şu görevleri de üstlendi:

- İlim Yayma Cemiyeti'nde Denetim Kurulu Üyeliği,

- Türkiye Gençlik Vakfı'nda Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği,

- Cihannüma Dayanışma ve İş Birliği Platformu Derneği'nde Genel Başkan Yardımcılığı.

- Maarif Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üyeliği.

Öte yandan Kabaktepe'nin evli ve iki çocuk babası olduğu biliniyor.

Erbakan ile aynı karede yer aldı

Millî Görüş kökenli olduğu bilinen Kabaktepe, Necmettin Erbakan'ın talimatı üzerine Saadet Partisi'nde Gençlik Kolları Başkanlığı yürüttüğünü ifade ediyor. Kabaktepe'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve merhum Erbakan ile aynı fotoğrafta yer aldığı ortaya çıktı. Söz konusu fotoğraf gündem oldu.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 14:25