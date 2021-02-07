AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan, Çiftçiye: Cebindeki Telefonu Kaça Aldın?

Ülkenin gündemine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal yapmış olduğu açıklamalar adeta bomba etkisi yarattı. Mahir Ünal konuk olduğu programda seçim anısını anlattı.

Genel Başkan Yardımcısı Ünal, ‘’Bizi öldürdünüz, bitirdiniz’’ diğer çiftçiye, cebindeki telefonu kaça aldın? sorusu ve yaşanan diyalogları açıklaması ile birlikte, çoğu kişi tarafından tepki toplayan açıklamalar yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, TV5 ekranlarında yayınlanan ‘’ 4 Güç’’ adlı programa konuk olarak merak ediyorum soruları ve gündeme ilişkin olayları değerlendirdi.

Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 2018 seçimlerinden önce gitmiş olduğu Kahramanmaraş gezisinde yaşadığı diyaloğu, TV5 ekranlarında yayınlanan ‘’ 4 Güç’’ adlı programda anlattı. Mahir Ünal, geçinmekte zorlanan ve bundan dolayı dert yanan çiftçinin telefonu olması ve telefonunda internet paketi olmasını eleştirdi.

Mahir Ünal'ın Kahramanmaraş gezisinde yanına gelen genç çiftçi, ‘’ Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz’’ dediğini, Ünal'ın, Kahramanmaraşlı genç çiftçiye, ‘’ Cebindeki telefonu kaça aldın? diye bir soru yönettiğini söyleyen Ünal açıklamasına şu şekilde devam etti.

‘’Bir delikanlı geldi bizi mahvettiniz bizi öldürdünüz’’ dedi. Ünal gencin söylediği sözler üzerine ‘Telefonunu alabilir miyim? şeklinde soru sorduğunu ve telefonun iPhone 6 olduğunu görünce, gence ‘’Kaça aldın?’’ şeklinde soru yöneltmiş. Sorunun cevabı ise ‘’ 3400 lira mı, 4500 lira mı 24 ay taksitle aldım’’ cevabı gelince. Mahir Ünal genç adama tekrar bir soru yönelterek ‘’İnternet paketi de var mı?’’ sorusunun sormuş ve karşılığında ‘’Var’’ yanıtını alınca, ‘’ Ayda kaç para ödüyorsun buna?’’ şeklinde soru sorduğunu ve genç adamın ‘’ Ayda 450 Lira ödüyorum’’ şeklinde cevabını verdiğini anlattı.

Program sonrası bu sözler sosyal medya platformları üzerinden oldukça konuşuldu. Twitter'da tepkiler artarken, Ünal Twitter hesabı üzerinden duruma ilişkin açıklama yaptı.

''Bugün Türkiye'nin tarımsal üretimde geldiği noktayı vurgulamak ve en ücra dağ köylerimizde bile internet ve akıllı telefon kullanımı olduğunu belirtmek için verdiğim örneği çiftçilerimize karşı bir söylemmiş gibi sunmanız zavallıca yapılmış bir hakikat suikastidir.''

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021, 21:16