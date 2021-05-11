Ailesi Tarafından Kafese Kapatılan Zihinsel Engelli Hafize Hayatını Kaybetti

Antalya'da meydana gelen kan dondurucu olay kentin Manavgat ilçesinde yaşandı. Hem kendisine hem de çevresine zarar vermemesi adına ailesi tarafından yaptırılmış olan demir kafese konulan 26 yaşındaki zihinsel engelli Hafize Bakır, başını parmaklıklara sıkıştırıp kafes içerisinde vefat etti. 26 yaşındaki engelli genç kadın Hafize Bakır’ın 52 yaşındaki babası Osman Bakır olay hakkında açıklamalarda bulundu ve kızının saldırganlaştı zaman kendisini balkon ve pencereden attığını belirtti. Son olarak dün yine saldırganlaşması nedeni ile kızını kafese koyduklarını belirten baba Bakır, komşusunun işi olması sebebiyle yardım etmek için komşusunun evine gittiğini ve ardından kendi evinden çığlık sesi duyduğunu söyledi. Evden çığlık sesinin yükselmesi ardından koşarak gelen 52 yaşındaki Osman Bakır geldiği zaman ise kızının hayatını kaybettiğini söyledi.

Manavgat'ta meydana gelen olayda mental retardasyon rahatsızlığı olan zihinsel engelli 26 yaşındaki genç kadın Hafize Bakır, hem kendisine ve çevresine zarar vermeye başlaması sebebiyle ailesi tarafından yaptırılan kafese kapatılmıştı. Son birkaç gündür genç kadının kullandığı ilaçlardan fayda alınmadı ve ataklar arttı. Genç kadının rahatlaması sebebi ile ailesi onu sabah saatlerinde deniz kenarına getirdi. Kızlarının sakinleşmesini isteyen aile sahilde bir süre vakit geçiren aile daha sonra ise evlerine döndü. Hafize Bakır ise eve geldiklerinde tekrardan saldırgan davranışlar sergilemeye başladı ve ailesi ona ilaçlarını verdikten sonra kendisine ve çevresine daha fazla zarar vermesi adına odasında bulunan tabandan tavana kadar yaptırdıkları kafese koydu.

Acılı babanın komşuya gittiği zaman anne Elif Bakır ise birkaç dakikalığına mutfağa gitti ve kontrol etmek için içeri döndüğü zaman kızımın başını kafesin kapı kısmının üzerindeki demirlere sıkıştığını görüp çığlık atmaya başladı. Eşi Elif Bakır’ın çığlıklarını duyan baba Osman Bakır ise hemen eve koştu ancak zihinsel engelli kızın hayatını kaybettiğini görünce olay yerinde fenalık geçirdi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021, 22:54