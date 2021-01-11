Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 20 Bin TL Veriyor! Bu 3 Gruba 10 Yardım yapılacak!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2020 yılı içerisinde ismini sıklıkla duyurmuştur. Bu durum Covid-19 Salgını ile oldukça yakından ilgilidir. Çünkü bakanlık, salgın kapsamında pandemi yardımları ismi altında yeni yardım olanaklarını kullanılabilir hale getirmiştir. Böylelikle;

İhtiyaç sahipleri,

Öğrenciler,

Esnaflar kendilerine uygun olan yardım paketini bakanlıktan temin edebilmişlerdir.

Yardım paketlerinin açıklanması ise resmi basın toplantılarında gerçekleştirilmiştir. Bizzat Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından sunulan paketlerin detayları internet sitesinden yayımlanmaktadır. Devlet destekli olarak gerçekleştirilen yardımların 2020 yılı içerisindeki toplamı ise milyarları geçmiş durumdadır.

Bakanlık Hangi Yardımları Veriyor?

Devlet destekli para yardımları vatandaşların ilk araştırdıkları konulardan biridir. Çünkü ülkemizde salgın yüzünden işine veda etmek zorunda kalan binlerce vatandaş bulunmaktadır. Ya da işyerlerinin ara vermesi yüzünden maaşların kesilmesi özellikle kira ödemelerini zora sokmuştur. Bakanlık bu çerçevede yardımlarını;

Nakit desteği,

Kira,

Kuru gıda,

Sıcak yemek,

Barınma,

Eğitim,

Yakacak,

Öksüz ve yetimlere özel,

Muhtaç asker ailelerine özel,

Elektrik tüketim desteği şeklinde farklı başlıklar üzerinden sunmaktadır.

Yardımlar yaşanan güncel olaylara göre de değişim gösterebilmektedir. Bu duruma en güzel örnek maske yardımıdır. 2020 yılında devlet yardımları kapsamında yüz binlerce ücretsiz maske dağıtılmıştır ve dağıtılmaya devam edilmektedir.

Bakanlıktan Kimler Yarım Alabilir?

Sosyal sigortası olmayanlar,

Taşınmaza sahip olmayanlar,

Geçimlerini sağlayamayanlar,

Engelliler,

Öksüz yetim ya da dullar yardım temininde öncelik tanınan kesimlerdendir.

Bakanlık yardımlarının sayısının çok olması herkesin yardım temin edebileceği anlamına gelmemektedir. Burada ihtiyaç sahiplerine her daim öncelik tanınmaktadır. Bu sayede yardımların gerçekten ihtiyaç bireylerine gitmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca gerekolsun gerek diğer yardımlar olsun özel şartlar istenebildiği de bilinmektedir. Fakat genellikle;

Devlet birimleri yardım incelemelerini de gerçekleştirmektedir. Örneğin elektrik ödeme desteği temin etmek isteyen kişiler ilk önce başvuru adımlarını tamamlamaktadır. Başvuru sırasında verilen adrese minimum süre içerisinde yetkililer gönderilmektedir. Yetkililerin durumu incelemeleri ve onay vermesinden sonra yardım bağlanmaktadır. Bu sistem de yardımların adilane bir biçimde dağıtılmasında çok etkilidir.

Bakanlık Yardımlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

Bakanlık yardım başvurusu konusunda bir açıdan açıklama yapmak doğru bir tutum olarak algılanmamaktadır. Sayıldığı üzere onlarca farklı yardım türü bulunmaktadır. Yardımların türlere ayrılması demek yardıma başvuruların da alternatifleri olması demektir. Bu çerçevede;

E-devlet üzerinden,

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumlarından,

Bakanlık il merkezi ya da müdürlüklerinden,

Valiliklerden,

Kaymakamlıklardan,

Belediyelerden yardım başvuruları yapılabilmektedir.

Yardım için yapılacak olan başvurularda önemli olan kimliklerin yanda götürülmesidir. Çünkü kişiler kimlik belgeleri üzerinden inceleme ve değerlendirme altına alınmaktadır. İstenen yardım şartlarını taşıdığına kanaat getirilen bireylere zaman kaybedilmeden erişim sağlanmaktadır. Böylelikle kişilerin ya da ailelerin mağduriyetleri ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.

Bakanlık Yardımları Ne Devam Edecek?

Bakanlık imzası ile verilen 2020 pandemi yardımları yeni yılın gelmesi ile birlikte kafalarda karışıklık yaratmıştır. Pek çok vatandaş yardımların sadece 2020 yılı içerisinde geçerli olduğunu zannetmiştir. Ancak durum zannedildiği gibi değildir. Bilindiği üzere salgın eskiye göre kontrol altına alınsa da halen devam etmektedir. Bu da salgın kapsamında verilen yardımların devam edeceğini göstermektedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sadece salgın gibi olağanüstü durumlarda yardım sistemlerini geçerli kılmamaktadır. Bakanlık zaten hali hazırda ihtiyaç sahibi olan ailelere yardım iletimi gerçekleştirmektedir. Bu neden yüzünden ülkemizde ihtiyaç sahibi olan her aile bakanlık yardımı alabilecektir. Bahsedilen sistem, ülkemizin sosyal devlet ilkesini benimsemesi ile alakalıdır.