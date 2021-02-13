Aile Çalışma Bakanlığı Daha Önce Hiç Maddi Para Yardımı Almayanlara Müjde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı salgın kapsamında ciddi şekilde mesai yapmıştır. Pandemi yardımları yine aynı mesainin sonuçlarıdır. Yardımların kapsamı zamana göre değişim göstermiştir. Buna karşın genel manada;

Sıcak yemek yardımı,

Nakit yardımı,

Kira yardımı,

Kuru gıda yardımı pek çok aileye ve bireye ulaştırılmış durumdadır.

Vatandaşların yardımlardan istifade edebilmeleri için farklı şartlar öne sürülmüştür. Salgının devam etmesi ise şartların güncellenmesine neden olmuştur. Bu neden yüzünden özellikle daha önceki dönemlerde yardım almayan vatandaşlara müjdeli haber verilmesi mümkün hale gelmiştir.

Güncel Sosyal Yardım Paketleri

Güncellenen sosyal yardım paketleri arasında en merak edilen 1.000 TL nakit yardımıdır. Nakit para yardımının alınabilmesi için ilk zamanlar bir başvuru şartı konmuştur. Şartları sağlayan aileler kimlik ve sistem incelemelerinden geçmiştir. İncelemelerden geçen aileler ve bireyler kısa süre içerisinde 1.faz yardımlarını hesaplarına alabilmişlerdir.

Salgının devam etmesi ve ihtiyaçların giderek artması yüzünden 2.faz yardımlar gündem oluşturmuştur. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu bağlamda 2.faz başvurularını almıştır. Alınan başvurular ilk fazda olduğu gibi inceleme sisteminden geçiş durumuna göre yanıt bulmuştur. Tabi ilk yardımdan istifade edenler ikincisi için başvuruda bulunmamıştır. Bulunanlar ise eleme sisteminden geçemedikleri için istedikleri yardımı alamamışlardır.

Sosyal Yardım Paketlerine Başvuru

E-Devlet,

Kaymakamlıklar,

Valilikler,

Belediyeler kullanılmaktadır.

farklı yöntemler üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Hangi sosyal yardımın istendiği de burada belirleyici etmenlerden biridir. Ancak yardım talebinde bulunmak için genellikle;

Şehir merkezlerinde ya da ilçelerde yer alan sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumlarından da yardım talep edilebilmektedir. Bu bağlamda gelen açıklamalar 3.faz yardımların farklı şekilde olacağını kesinleştirmiştir. Yardımların kapsamı genişletildiği için artık başvuru yapmayan ihtiyaç sahiplerine de devlet eli ulaştırılacaktır. Daha geniş kapsamda yardım yapılacak olması 4.faz konusunda acele edilmemesi sonucunun gelmesine de neden olmuştur.

Kimler Devletten Para Yardımı Alabilir?

Ülkemizde ihtiyaç sahipleri sadece salgın döneminde ortaya çıkmamıştır. İlgili bakanlıklar normal şartlar altında da ihtiyaç sahibi olan ailelere alternatif yardımları ulaştırmaktadır. Covid-19 Salgını sadece ihtiyaç sahibi olan kesimin çoğalmasına neden olmuştur. Kimler sosyal yardım alabilir kimler alamaz konusu da aynı neden yüzünden detaylı olarak açıklanmıştır. Sosyal yardımlar kapsamında devletten 1.000 TL ödenek alabilmek için;

Herhangi bir sigorta kaydının bulunmaması,

Emekli ya da malul aylıklarının olmaması,

Kişi başına düşen gelirin açlık sınırında olması,

Herhangi bir gayrimenkule sahip olunmaması gibi şartların sağlanması lazımdır.

Şartların her biri oldukça büyük önem arz etmektedir. Bu neden yüzünden tamamının sağlanıp sağlanmadığı ilgili kurumlar tarafından kontrol edilmektedir.

Devletten Alınan Para Yardımı Nasıl Çekilir?

Devletten başvuru üzerine para yardımı talep edilmesinin kendine ait süreçleri bulunmaktadır. Öncelikle başvuruların net bir şekilde iletilip iletilmediği konusu kontrol edilmelidir. Sonrasında ise sıra sorgulamaya gelmektedir. Devlet yardımı sorgulama işlemlerinin e-devlet aracılığı ile yapılabildiğinin altı çizilmektedir. Bu sayede yardım talep eden vatandaşlar farklı kurumlara giderek sonuç öğrenmek zorunda kalmamaktadır. Sonuçlardan sonra ise sıra tahsile gelmektedir.

Devlet maddi yardımlarının çekilebilmesi için oldukça basit bir sistem takip edilmektedir. Çünkü yardımlardan herkesin net ve kolay bir şekilde istifade etmeleri istenmektedir. Bu bağlamda öncelikli olarak kimlik belgelerinin yanda götürülmesi lazımdır. Çünkü tahsil işlemleri için PTT’ler tercih edilmektedir. Herhangi bir PTT şubesinden gerçekleştirilecek olan tahsilde kimlik belgeleri talep edilecektir. Belgeleri yanlarında olmayan vatandaşların yardımları çekmeleri olanak dışıdır.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 10:10