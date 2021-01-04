Aile Bakanlığı 2.300 TL Nakit Ödeme Yapıyor! Ödemeler bu kapsama alındı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her dönemde farklı yardımları gündeme getirmektedir. Bu sayede ihtiyaç sahibi vatandaşlar geçimlerini sağlayabilmektedir. Bu kapsamda özellikle pandemi yardımlarından milyonlarca insan istifade etmiştir. Salgın döneminde yapılan yardım başlıkları arasında;

Kira desteği,

Esnaflar için hibe desteği,

Gıda alışverişi,

Sıcak yemek sunumu,

Doğrudan nakit desteği bulunmaktadır.

Vatandaşlar özellikle 1.000 TL nakit para yardımından bir hayli memnun kalmıştır. Nakit ödemelerin temin edilebilmesi adına düzenli sistemlerin kurulması sayesinde memnuniyet derecesi artırılmaktadır. Çünkü ödemeler sırasında herhangi bir sıkıntı yaşanmadan hareket edilebilmektedir.

Aile Bakanlığından Nakit Ödeme Desteği

Aile Bakanlığı nakit ödeme desteği konusunda farklı çalışmalara imza atmaya devam etmektedir. bu kapsamda ihtiyaç sahipleri her açıdan düşünülmektedir. Bilindiği üzere salgın döneminde normalde çalışan pek çok vatandaş işsiz kalmıştır. İşsiz sayısının artmasından sonra ise devlet yardımlarının sayısı artırılmıştır. Denge bu şekilde kurulmaya çalışılmaktadır.

Salgın yüzünden işsiz kalan vatandaşlar için işsizlik maaş uygulaması da getirilmiştir. Ancak uygulamadan istifade edilebilmesi için SGK bünyesinde bir işte çalışıyor olunması lazımdır. İşten ayrılma durumu ise kişisel kararlar yüzünden gerçekleşmemiş olmalıdır. Şartlara uygun olan vatandaşlar ancak başvuru sonrasında yardımı alabilmektedir. Yoksa devlet, otomatik belirleme usulü üzerinden yardım yapmamaktadır.

Destekten Faydalanmak İçin Başvuru Şartı!

E-devletten,

Kaymakamlıklardan,

Belediyelerden,

Valiliklerden,

Sosyal dayanışma ve yardımlaşma kurumlarından başvuru iletebilmektedir.

Vatandaşlarıntemin edebilmeleri için başvurmaları istenmektedir. bu zamana kadar başvuru şartı aranmaksızın zaten iki farklı faz üzerinden yardım yapılmıştır. 3.fazdan itibaren geçerli olmak üzere artık başvuru şartı getirilmiştir. Sosyal yardım temin etmek isteyenler;

Yardımların çeşitli olması yüzünden alternatif başvuru seçenekleri bulunduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda 2.300 TL nakit ödeme vaat eden yardım paketi de özeldir. Siz de para yardımını 2.300 TL olarak almak istiyorsanız sayacak olduğumuz şartları taşımalısınız. Şartları taşıyanlar başvuru sonrasında desteklerine erişim sağlayabilmektedir.

Ödemeler TYP Kapsamında Yapılacak!

Haberi yapılan 2.300 TL nakit yardımı “Toplum Yararına Program” kapsamında verilecek ödemelerden biridir. Bu program baş harfleri alınarak TYP şeklinde kısaltılmaktadır. Programın ana amacı ise işsiz kalmış olan bireylerin yeniden iş sahibi olmalarıdır. Böylelikle istihdam oranlarının yeniden istenen seviyelere gelmesi hedeflenmektedir.

Vatandaşlar TYP kapsamına girmeleri halinde başvurularını ilgili birimlere iletmek zorundadır. Başvuruların değerlendirilmesi ve sonrasında olumlu neticeler verilmesi halinde nakit teminine sıra gelmektedir. Bu aşamada ödemelerin yapılması için bekleme yaşatılmamaktadır. Böylelikle uzun süreden bu yana işsiz olan vatandaşlar geçici olsa da bir refah sağlamış olacaklardır.

TYP Başvuru Şartları Nedir?

Bireylerin TYP başvurusu yapabilmeleri ancak açıklanacak olan şartları sağlamaları durumunda mümkündür. Diğer türlü başvuru iletilmiş olsa bile olumlu yanıtlar alınmayacaktır. Bu da sistemin sadece zaman kaybı yaratacak işlemler olarak anılmasına neden olacaktır. TYP kapsamında nakit yardımı alınabilmesi için;

Bireylerin İŞKUR sisteminde kayıtları olmak zorundadır.

Kayıtların iş arayan kategorisinde bulunması lazımdır.

Uzun zamandan bu yana işsizler kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bireylere bağlanmış olan emekli – malul aylığı olmamalıdır.

Başvuruların on sekiz yaş üzerindekilerce yapılması gerekmektedir.

Bireyler açık öğretim ve lise istisna olmak üzere öğrenci olmamaları lazımdır.

TYP başvuru şartları açık ve net olarak şekilde belirtilmektedir. Verilen şartların tamamına uyum sağlanması çok önemlidir. Nakit yardım alacak olan bireylerin elemelerinin %80’lik kısmı noter huzurunda yapılan kurada seçilmektedir. Geri kalan %20’lik kısım ise liste seçimi usulünde belirlenmektedir. Bu alanda sosyal öncellikler tanındığının altı çizilmektedir.