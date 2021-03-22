Aile Bakanı Anayasadaki Kadın Hakları Hakkında Konuştu

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi ardından gündeme gelen kadın hakları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, açıklamasında ülkemizde kadın haklarının teminatı, başta anayasamız olmak üzere ulusal mevzuatımızda yer alan mevcut olan düzenlemelerdir şeklinde açıklama gerçekleştirdi. Var olan ihtiyaçlara göre yeni düzenlemeleri de hayata geçirmek için dinamik ve güçlü bir yasal zemine sahip olunduğu belirtildi.

Etkinlik sırasında aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Birleşmiş Milletler kadının statüsü komisyonunun 65. oturumu kapsamında düzenlenen kadın ve demokrasi derneği etkinliğine katıldı. Pandemi perspektifinden Türkiye'de kadınların yeni normali başlığı ile düzenlenen etkinlikte bakan Selçuk salgın döneminde kadınların yaşamlarında gerçekleşen değişiklikler hakkında yorumlar yaptı.

Bu zorlu zamanlarda sokağa çıkma yasakları ile birlikte kadınların aile sorumluluğundaki yüklerin önemli ölçüde arttığını belirten Aile Bakanı Selçuk, maalesef salgın süresi boyunca kadınların şiddete maruz kalma riskinin de arttığını açıkladı.

Katılmış olduğu etkinlikte kadına yönelik şiddet ile ilgili açıklamalarda da bulunan Aile Bakanı, kadına yönelik yapılan şiddetin her şeyden önce bir insanlık suçu olduğunu kaydetti. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da şiddetle sıfır tolerans ilkesi üzerinden mücadeleye devam edileceği belirtildi.

Bunun yanı sıra şiddeti önleme ve izleme merkezleri ve her ilde bulunan 148 kadın sığınma evleri aracılığı ile şiddet mağdurlarına hizmet verildiği açıklandı. Şiddet gören kadınların barınma ihtiyaçlarının karşılanması adına 71 ek tesisin hizmete açıldığını ve pandemi sürecinde kadına yönelik şiddet vakalarına hızlı yanıt verebilmek adına sosyal destek hattı çağrılarında önceliklendirme sürecinin başladığına dikkat çekti.

Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, pandemi döneminde çalışma hayatı, sosyal hizmet, sosyal güvenlik ve sosyal yardım olmak üzere dört temel bileşenden oluşan müteşekkil sosyal koruma kalkanı programını hayata geçirdiklerini de açıkladı. Salgının başladığı günden bu yana sosyal koruma kalkanı programının finansmanı için toplam olarak 56 milyar TL ayrıldığı bilgisini verildi.

Diğer taraftan kadınların iş gücüne katılım oranını da arttırmak için kadın girişimciliğinin kooperatiflerin itici gücü olduğuna inanan Selçuk, çok sayıda eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini ve 452 kadın kooperatifinin kurulmasına yardım edildiğini anlattı. “Bugün itibarı ile kontrollü normalleşmeye odaklanılması gereken ve zorlu geçen salgın döneminin etkilerini bertaraf etmemiz gereken bir süreç var” açıklamaları yapıldı.