Aile Bakanı Açıkladı... Yeni Destek Paketleri ve Zam Kararı Geliyor!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşlı vatandaşlarımızın bulundukları ortamda sağlık, huzur ve güven içinde yaşamlarını devam ettirmeleri, toplum içinde aktif, üretken ve saygın bir şekilde mutlu bir yaşam sürdürmeleri için çok sayıda çalışma yapmaya devam ediyor. Yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak için anılan 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda da Bakanlık tarafından yaşlılık ve sağlık hizmetlerinde çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama ile,65 yaş üstü vatandaşlara maddi ve manevi destek sağlanmaya devam edeceği ve bu desteklerin miktarının artırılacağı duyuruldu. Bakanlık, Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların korunması, desteklenmesi, evde bakımlarının yapılması ve psikososyal desteklerden bu zamana kadar 66 bin 726 vatandaşın yararlandığını ve bu sayının daha da artmasını hedeflediklerini belirtti.

BİNLERCE KİŞİYE İSTİHDAM

2019 yılının Mayıs ayında, kimsesi olmayan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve ekonomik açıdan dezavantajlı kadınlara istihdam fırsatı yaratılması için bir proje hayata geçirildi. Bu projeye; büyük bir kısmı kadın, sosyal yardım alan veya geriatri bölümü mezunları, yaşlı bakımı konusunda sertifikası olan 2 bin kişinin, sosyal güvenlik primleri karşılanacak şekilde asgari ücret ile istihdamı sağlandı.

İstihdamı sağlanan bu kişiler; hem ekonomik gelir elde ettiler hem de tek başına yaşayan yaşlı vatandaşların ev temizliği, yemek ihtiyacı, pazar alışverişi, günlük bakımı ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı oldular.

20 MİLYON KİŞİYE ULAŞILDI

Koronavirüs salgını nedeniyle bu dönemde evinden çıkamayan yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız için Vefa Projesi oluşturuldu. Vefa Sosyal Destek Gruplarında emniyet, jandarma görevlileri, imamlar, öğretmenler, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli ve gönüllü gençler gibi toplumun farklı kesimlerinden kişiler yer aldı. Bir yılda 20 milyonu aşkın kişiye ulaşıldı ve söz konusu kişilerin ihtiyaçları karşılandı.

32 MİLYON 846 BİN 32 LİRA DESTEK

65 yaş üstü vatandaşların korunması, desteklenmesi, evde bakımlarının yapılması, psikososyal destekler gibi geniş alanlarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Yaşlı Destek Programı YADES de hala faaliyet göstermeye devam ediyor.

Bakanlık, YADES kapsamında yerel yönetimlerin yaşlılara yönelik projelerine destek veriyor. Bu bağlamda, son 4 yılda 16 ilde, 40 farklı projeye toplam 32 milyon 846 bin 32 lira kaynak aktarımında bulunulduğu ve bu programlarla 66 bin 726 yaşlıya destek verildiği kaydedildi.

YAŞLILIK AYLIKLARINA ZAM

Bakanlık, 65 yaşını doldurmuş kimsesiz, bakıma muhtaç kişiler ve engelli durumdaki binlerce vatandaşın faydalandığı aylık maaş ödemelerine de zam yaptı. 2021'in ilk 6 aylık döneminde yaşlılara ödenecek aylığın kişi başı 763 liraya çıkarılmasına, yüzde 40 ile 69 oranında engelli olan vatandaşların aylığının 609 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşların aylığının da 914 liraya çıkmasına karar verdi.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE YAŞLILAR ÖNCELİKLİ

Koronavirüse karşı alınan önlemler, resmi ve özel huzurevleri ile engelli bakım kuruluşlarında ilk günden beri sıkı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Maske, mesafe, hijyen, düzenli Kovid-19 testleri ve ziyaret kısıtı gibi çeşitli önlemlere dikkat ediliyor.

Ülkemizde koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmalarında da yaşlı vatandaşlarımız öncelik olarak tutuldu. Huzurevleri ve bakımevlerinde kalan vatandaşlar ve söz konusu yerlerde çalışan personellerin aşılama süreci tamamlandı. Yaşlılar böylece koronavirüs salgınına karşı koruma altına alınmış oldu. Bakanlığa bağlı resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve korumaevleri gibi kuruluşlarda 87 binden fazla yaşlı vatandaşın aşılandığı kaydedildi.