Ahmet Şık'tan tartışma yaratan sözler: "Seçimle gidiyorlar demeyin!"

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasına tepki olarak başlayan protestolar farklı illere yayılmaya devam ediyor. Siyasilerden bazıları, söz konusu protestolar ile ikinci bir Gezi'nin yaşanması için uğraşıldığını ifade ediyorlar.

İstanbul Bağımsız vekili Ahmet Şık, söz konusu protestolara ilişkin tartışma yaratan açıklamalarda bulundu. Hükümetin seçim ile gitmeyeceğini ima eden Şık, sivil ayaklanmalara gereksinim olduğuna işaret etti. Şık, insanların hükümetin seçimle değişeceğine dair söylemleri artık bırakması gerektiğini söyledi.

Mafya ve hükümetin hukukuyla mücadele edilemeyeceğini kaydeden Şık, evrensel hukuk kurallarının olduğu bir sistemi için insanların vatandaşlık görevini yerine getirmeleri ve protestolara destek olmaları gerektiğini ifade etti.

"Gençler bu yükü yalnız başına kaldıramaz"

Şık, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını hatırlatarak, ortadan ağır bir yükün bulunduğu ve bu yükü sadece gençlerin kaldıramayacağını söyledi. Herkesin mücadeleye destek vermesi ve taşı kaldırıp atması gerektiğini belirten Şık, söz konusu taşın "Saray rejimi" olduğunu kaydetti.

Tahkikat başlatıldı

Bunun üzerine "suç işlemek üzere aleni bir şekilde tahrik etme" suçundan Şık hakkında tahkikat başlatıldı.

Şık, 2019 senesinde İstanbul Cihangir'de meyhane açmış ve söz konusu meyhanenin adını "Kadim" olarak belirlemişti. AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Şık'ın meyhaneden arta kalan zamanlarında kürsüde konuşma yaptığını söylemiş, bu durum tartışmalara neden olmuştu.

Erdoğan: Bir daha Gezi olmayacak!

Şık'ın yaptığı son açıklamalar "İkinci bir Gezi için zemin mi hazırlanıyor?" sorusunu akıllara getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ikinci bir Gezi'yi yaşamasına izin verilmeyeceğini söylemişti. Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasının abluka altına alınmasını eleştiren Erdoğan, protestocuları "terörist" olarak nitelendirmişti. Erdoğan, Türkiye'ye teröristlerin hâkim olmasına müsaade edilmeyeceğini belirterek, bu konuda gerekenin yapılacağını söylemiş ve terör örgütleriyle iltisaklı olan gençlerin manevi ve millî değerlere sahip olmadıklarına dikkat çekmişti.

Soylu: Yüzde 0!

İçişleri Bakanı Soylu da Boğaziçi Üniversitesi protestolarının ikinci bir Gezi'ye dönüşme ihtimalinin yüzde 0 olduğunu söylemiş, buna asla izin verilmeyeceğini belirtmişti. Soylu, siyasilerden bazılarının bu durumu kaşıdığını ve terör örgütlerinin de bu havayı kullanmaya çalıştığını ancak hükümetin söz konusu süreci yönetebileceğini ifade etmişti.

"Devlet otoriterleşir"

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, yazdığı bir yazıda, ikinci bir Gezi'nin Türkiye'ye ciddi anlamda zarar vereceğini ifade etmişti. Sokak hareketlerinin hem dünya tarihinde hem Türkiye tarihinde devletin otoriter hale gelmesine neden olduğunu kaydeden Alçı, sonuç olarak protestocuların istediklerinin hiçbir zaman olmadığını belirtmişti. Alçı, tekrar bu tarz bir sarmala girilmemesi gerektiğini ifade ederek, devlet tarafından yapılan sert müdahalenin Türkiye'deki birlik ve beraberliğe zarar verdiğini ve kabileleşmeye yol açtığını kaydetmişti.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021, 11:48