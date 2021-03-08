Ağıralioğlu'dan İmamoğlu'na tepki: İsimlerini beraber anamazsın!

İYİ Parti ile CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) arasında son dönemde yaşanan gerginlik büyüyor.

İBB (İstanbul Büyükşehir Belediye) Başkanı İmamoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu, söz konusu paylaşımda, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile HDP (Halkların Demokratik Partisi) Eş Genel Başkanı Buldan'ın nezdinde bütün kadın siyasilerin ve ülke genelindeki kadın mevkidaşlarının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladığını dile getirdi.

İYİ Parti'den tepki geldi

İYİ Parti İstanbul Milletvekilli Ağıralioğlu'ndan İmamoğlu'nun bu paylaşımına sert tepki geldi.

HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) "annelerin senelerdir evlatsız kalmasına yol açan cinayet şebekesine" yani terör örgütü PKK'ye mesafesiz olduğuna dikkat çeken Ağıralioğlu, bu nedenle şehitlerin annelerine borcunu "vatan borcu" olarak gören İYİ Parti lideri Akşener ile HDP'lilerin (Halkların Demokratik Partisi) isimlerinin beraber anılmasının yanlış olduğunu dile getirdi.

"İmamoğlu unutmasın"

Ağıralioğlu, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'a mektup yazdırılmasının millî iradeyi hangi yönde kamçıladığının ve ikinci seçimin neticelerini nasıl etkilediğinin unutulmaması gerektiğini belirterek, bunu ilk olarak da İmamoğlu'nun unutmaması gerektiğini aktardı.

Fezleke gerginliği yaşanmıştı

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) ile İYİ Parti arasında daha önce de fezleke gerginliği yaşanmıştı. HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) 9 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler TBMM'ye (Türkiye Büyük Millet Meclisi) ulaşmıştı. TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Başkanı Şentop, söz konusu fezlekelerin karma komisyona gönderileceğini söylemişti. AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) ve MHP (Milliyetçi Hareket Partisi), fezlekelere "Evet" diyeceğini belirtirken, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) ile İYİ Parti'den bu konuda net bir açıklama gelmemişti.

Ağıralioğlu: HDP terörün gölgesinde!

HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) terörün gölgesinde olduğuna dikkat çeken Ağıralioğlu, söz konusu partinin bu tutumla TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) siyaset yapmasının doğru olmadığını dile getirmişti. Ağıralioğlu, HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekelere "Evet" denileceğine dair sinyal vermişti.

Şeker: İradeyi Saray'a teslim ettiler!

Bunun üzerine CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) İstanbul Milletvekili Şeker, İYİ Parti seçmenlerinin yüzde 95'inin "Saray'a karşı" bir duruş sergilediğini ama yönetim tarafından İYİ Parti'nin Saray'a hizalandığını ileri sürmüştü. Seçmen tabanının iradesinin bu şekilde temsil edilmesinin mümkün olmadığını belirten Şeker, iradenin artık "Saray'a teslim edildiğini" iddia etmişti.

Gizli ittifak ortaya çıkacak!

CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) fezlekelere yönelik kararı HDP (Halkların Demokratik Partisi) ile arasındaki gizli ittifakı da ortaya çıkarmış olacak. AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi), hak ve hürriyetlerin yasama dokunulmazlığı aracılığıyla kötüye kullanılması ile Anayasa'nın 14'ücü maddesinin ihlâl edildiğini, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ise 17'nci maddesinin ihlâl edildiğini hatırlatacak.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 10:08