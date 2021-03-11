Ağır hastalar Covid treni ile hastanelere götürülecek!

İtalya'da son dönemde koronavirüs vakaları yeniden artışa geçti. Bu nedenle ülkenin bazı noktalarında yer alan hastanelerin doluluk oranları endişe verici düzeylere ulaştı. Yatak doluluk oranı uygun olan hastanelerin bulunduğu bölgelere ağır hastaların götürülmesi için "Covid treni"nin kullanılacağı ifade edildi.

21 tane yoğun bakım yatağı var

Söz konusu trenin 21 tane yoğun bakım yatağına sahip olduğu öğrenildi. Ventilatör gibi cihazların da bulunduğu tren iki tane lokomotif ve 8 tane vagona sahip. "Covid treni"nde 45 sağlık personelinin görevli olması bekleniyor.

Acil durumlarda kullanılacak

Koronavirüs hastalarını farklı bölgelere veya yurt dışına götürecek olan trenin acil durumlarda "hastane" olarak da kullanılabileceği ifade edildi. "Covid treni", son dönemde yoğun bakım yatak doluluk oranı artan Lombardiya bölgesine bağlı Milano şehrinde duracak.

Lombardiya, söz konusu ülkede koronavirüsten en ciddi şekilde etkilenen bölge oldu. Bu bölgede bulunan morg ve hastanelerde koronavirüs sürecinin ilk başlarında yer kalmamıştı.

İtalya koronavirüs tablosu

İtalya'da mutasyonlu koronavirüsün de etkisiyle vaka sayıları iyice arttı. İtalya'da son bir günde 22 bin 409 vaka tespit edilirken, koronavirüs kaynaklı 332 can kaybı gerçekleşti. Söz konusu ülkede şu ana kadar 3 milyon 123 bin 368 vaka saptanırken, koronavirüs kaynaklı toplam 100 bin 811 can kaybı gerçekleşti.

İtalya Sağlık Bakanı Speranza, koronavirüsün İngiltere mutasyonunun ülkede yaygın olarak görüldüğünü dile getirmişti. Mutasyonlu koronavirüs nedeniyle sayıların tekrar artış eğilimi gösterdiğini aktaran Speranza, bu yüzden ciddi önlemlerin alınması gerektiğine dair uyarıda bulunmuştu.

İtalya'da koronavirüs önlemleri

İtalya'da 10 Mart 2020 tarihi itibarıyla katı karantina önlemleri hayata geçirilmişti. Söz konusu önlemler şimdi biraz daha esnetilmiş olsa da İtalya'da gece vakitlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Öte yandan, bölgesel anlamda risk düzeyine göre tedbirler de devam ediyor. İtalya hükümetinin, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle ilave önlemleri duyurması bekleniyor. Söz konusu önlemlerin hafta sonlarına ve Paskalya dönemine yönelik olacağı tahmin ediliyor.

İtalya'da koronavirüse karşı aşılama süreci Aralık ayının bitiminde başladı. Söz konusu ülkede, tedarik sorunu nedeniyle aşılama sürecinde yavaşlık görülüyor. İtalya'da şimdiye dek 6 milyon insana koronavirüs aşısı uygulanırken, her iki dozun da uygulandığı insan sayısı hala 1,8 milyon düzeyinde seyrediyor. Speranza, İtalya'da yaz aylarının bitimine dek isteyen bütün vatandaşlara koronavirüs aşısının uygulanacağını iddia etti.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 14:39