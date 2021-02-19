Afyonkarahisar’da Tren ile Otomobil Çarpıştı! Yaralı Vatandaşlar Hastaneye Kaldırıldı

Afyonkarahisar’da bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçitten geçmeye çalışan özel bir otomobil ile tren birbiriyle çarpıştı. Afyonkarahisar’da meydana gelen kazada, çok sayıda yaralıların olduğu bilgisi öğrenildi. Afyonkarahisar’da yaşanan kaza gece saatlerinde meydana gelirken çok sayıda yaralıların bulunması ile sonuçlandı. Tren ile özel bir otomobil arasında yaşanan korkunç kazada fazla sayıda bulunan yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Tren otomobil kazasında iki araç arasında yaşanan kaza, hemen ihbar edildi. Çevredekiler tarafından yapılan ihbar sonucu olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekiplerinin geldiği bilgisi öğrenildi. Özel otomobilin ise yaşanan çarpışma sonucunda adeta hurdaya döndüğü belirtildi. İşte Afyonkarahisar’da Erkmen beldesi yakınlarında meydana gelen kaza hakkında en güncel bilgiler…

Son olarak edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Erkmen beldesi yakınlarında seyir halinde olan özel bir otomobil, hemzemin geçidinden geçmeye çalıştığı sırada tren ile çarpıştı. Treni fark etmeyen özel otomobil korkunç bir kazaya sebep oldu. Hemzemin geçtiğinden geçmeye çalıştığı sırada treni fark etmeyip çarpışma yaşayan özel otomobil yaşadığı çarpışmanın etkisi ile savrulup adeta hurdaya döndü. Meydana gelen korkunç kazanın yaşandığı araçta çok sayıda kişinin yaralandığı haberi öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 sağlık personelleri ve jandarmanın geldiği öğrenildi. Tren ile özel otomobilin çarpışması sonucu çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Afyonkarahisar’da meydana gelen korkunç kazada yaralananlara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yapılan ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 sağlık personelleri kazayı yaralı olarak atlatan vatandaşlara ilk müdahaleyi yapıp onları en yakın hastaneye kaldırıp tedavi altına aldı. Diğer taraftan ekiplerinin olay yerinde gerçekleşen kaza hakkından incelemesinin de sürdüğü bilgisi öğrenildi.