Adnan Bali istifa ettiği haberlerini doğruladı! İş Bankası Genel Müdürü istifa etti

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali düzenlemiş olduğu basın toplantıında istifa ettiğini paylaştı. Basında yer alan haberler yalanlanmıştı ancak bugün düzenlenen toplantıyla birlikte istifa resmen doğrulandı.

Geçtiğimiz günlerde Adnan Bali'nin istifa edeceğine yönelik açıklamalar yapılmış ve bu iddialar sonrasında yanıt gecikmemişti. Yapılan açıklamada Adnan Bali'nin istifa haberleri yalanlanırken;

Çeşitli basın-yayın organlarında Genel Müdürümüz Sayın Adnan Bali’nin istifa ettiğine dair yer alan haberler asılsızdır. * Sayın Adnan Bali görevini sürdürmekte olup konuya ilişkin 06.01.2021 tarihinde düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacaktır.

ifadelerine yer verilmişti. Bugün İş Bankası sosyal medya hesaplarından da duyurusu yapılan açıklamada: "Genel Müdürümüz Sayın Adnan Bali, 2021 yılının Mart ayı sonu itibariyle görevinden ayrılma kararı aldığını ve Genel Kurul tarihine kadar görevini sürdüreceğini açıkladı." ifadelerine yer verildi. Basın toplantısının tamamını izlemek isteyenler için ise link paylaşıldı.

Yapılan açıklamaya göre Adnan Bali , Mart 2021 sonuna kadar görevinin başında olacak ancak Mart ayı itibariyle görevinden ayrılacak.