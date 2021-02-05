Adıyaman’da Katliam Gibi Aile Kavgası… 6 Ölü!

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yaşanan olayda, Doluca Köyü’nde yaşayan kavgalı Gözel ve Göğüs aileleri arasında tartışma yaşandı. Ailelere diğer yakınların da katılmasıyla birlikte daha da büyüyen tartışmada bir anda silahlar konuştu. Aile kavgaında 10 kişi silahla vurulurken, olay yerine birçok polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

6 kişi hayatını kaybetti

Jandarmanın müdahalesi ile kavga son buldu. Kavgalı ailelerden Mehmet Gözel, Mustafa Gözel ve Mehmet Göğüs olay yerinde hayatını kaybetti. Çatışma sonucunda yaralanan 7 kişi ise, Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil servise alınan 7 kişiden 3’ü doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri otopsi için morga gitti. Olay yerine giden Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, açıklamasında “6 ölümüz var, 4 tane ise yaralımız var. Her iki aileye başsağlığı diledik. Yaralılarımız Kahta Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı” dedi. ve incelemeler yaptı.

Çatışmanın devam etmemesi adına, köyde ve hastanede çok yoğun güvenlik önlemleri alındı.