Adana’da Torununu Taciz Eden Adam, ‘Yaşı’ Nedeniyle Serbest!

2019’un yaz aylarında Adana’da yaşanan olayda, 5 yaşındaki A.K.A. dedesi ile görüşmek istemediğini ailesine söyledi. İddialara göre o süreçte, mimar olan 69 yaşındaki dede A.A., zaman zaman oğlunun evine gelerek 4 yaşındaki erkek torunu ile vakit geçiriyordu. Ancak bir süre sonra çocuğun anne babası, çocuklarının içine kapandığını gördü ve dedesinin kendisine istismarda bulunduğuna yönelik yanıtlar verdi. Bunun ardından şok olan anne-baba, çocuğun dedesi hakkında şikayetçi oldu. A.A., geçtiğimiz yıl Mart ayında gözaltına alındı, sonrasında adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

28 yıl hapsi isteniyordu, serbest kaldı!

Karar duruşmasında hakim karşısında çıkan 69 yaşındaki adam, iddiaların iftiar olduğunu söyledi. Mağdur A.K.A. ise, “Arkadaşlarımla oyun oynarım ancak dedemle oyun oynamam. Çünkü o üçkağıtçı. Her gittiğimde de gel oynayalım diyerek aynı şeyleri yapıyordu” ifadesini tekrarladı. Mahkeme heyeti, sanık A.A.’yı 28 yıl hapis cezasına çarptırdı ancak yaşı, duruşmalara düzenli katılması ve hastalıkları nedeniyle tutuklanmamasına karar verdi.

Mağdurun avukatları ise hukuken bu durumun izahı olmadığını ve itiraz edeceklerini belirtti.