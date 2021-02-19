Adana'da Yeğen Vahşeti!

Adana'da, ürperten bir olay yaşandı. Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Taşova Mahallesi'nde meydana gelen olayda Halil İbrahim İ.’den kalan miras oğlu ve torunu arasında husumete neden oldu. Miras bırakılan arsa nedeni ile amca- yeğen arasında sürekli büyüyen bir gerginliğin olduğu öğrenilirken amca Hüseyin İ. yeğeninin başına ateş ederek, yeğen Erdal Köse'yi öldürdü. 49 yaşındaki Hüseyin İ. 45 yaşındaki husumetli olduğum Erdal Köse'yi Çukurova ilçesine bağlı Taşova Mahallesi'nde öldürdü. Amca- yeğen arasındaki husumet ne yazık ki kanlı bitti. Adana'da yaşanan olayda, amca Hüseyin i. miras sebebi ile arasında sözlü tartışmayla başlayan sonradan kavgaya dönüşen yeğeni Erdal Köse'yi av tüfeği ile öldürdü.Saat 17:00 Adana'da yaşanan olayda, iddialara göre Hüseyin i. ve yeğeni Erdal kırsa arasında, miras kalan arsa sebebiyle anlaşmazlık başladı.

Erdal Köse aracı ile seyir halinde devam ediyorken, Hüseyin İ, Erdal Köse'nin aracının önüne tuğla atarak arabasını durdurdu. Bunun üzerine ikilinin arasında sözlü bir tartışma Başladı.

Tartışmanın şiddetlenerek kavgaya dönüşmesi ile Hüseyin İ.'nin yanında bulundurduğu av tüfeği ile yeğeni Erdal Köse'ye ateş etti, Erdal Köse aracının içinde başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların ihbari üzerine olayın yaşandığı yere sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekiplerince yapılan kontrol sonrasında 45 yaşındaki yeğen Erdal Köse'nin hayatta olmadı belirlendi.

Aracı içinde başından vurularak hayatını kaybeden Erdal Köse'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere yetkililer tarafından Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yeğenini öldüren katil Hüseyin İ. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli Hüseyin İ. sorguya alınırken, Erdal Köse2nin vurularak öldürülmesine ilişkin polis soruşturmayı sürdürüyor.