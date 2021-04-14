Adana'da Kocasını Öldüren Kadına 15 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Verildi!

Fikriye Özbek ismindeki kadın Adana'da kocasının kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü ve geçtiğimiz sene Eylül ayında pompalı tüfek ile kocasını öldürdü. Edinilen son bilgilere göre geçtiğimiz sene Eylül ayında yaşanan olay sonrasında Fikriye Özbek’e 15 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Olay Adana Merkez Seyhan ilçesinde Gökçeler Mahallesi’nde yaşandı. 2 Eylül tarihinde meydana gelen korkunç olayda Fikriye- Hakan Özbek çifti arasında kıskançlık sebebi ile ilk olarak bir tartışma çıkmıştı. İki çocuk sahibi olduğu öğrenilen çirkin tartışması ise bir süre sonra büyüdü ve kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Hakan Özbek eşi Fikriye Özbey'i dövmeye başladı. İkili arasında yaşanan arbede sırasında Hakan Özbek’in karnına pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği öğrenildi. Yaşanan korkunç olay ardından genç adam hayatını kaybetti ve Fikriye Özbek ise tutuklandı.

Duruşma Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti. Fikriye Özbek hakkında “eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış hapis talebiyle dava açılmıştı. Eşini pompalı tüfekle öldüren Fikriye Özdek, cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığı ile mahkemeye katıldı. Görüntülü olarak mahkemeye katılan Özbek, suçsuz yere cezaevinde olduğunu belirtti. Eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve sürekli küfür ettiğini anlattı.

“Bana Zarar Vermekten Zevk Alıyordu. Mağdur Olan Benim”

Olayda mağdur taraf olan kişinin kendisi olduğunu söyleyen Fikriye Özbek, eşinin kendisine psikopatça davrandığını, zarar verdiği zaman zevk alıp güldüğünü söyledi. Üstelik olay gününde de “Seni burada öldürecektim ancak yarın annenin gözü önünde öldüreceğim.” dediğini ifade etti. Eşinin kendisini duvara sıkıştırıp eline zorla tüfeği tutuşturduğunu belirten Fikriye Özbek, Hakan Özbek’in gözünün döndüğünü ve “ölmek istiyorum, hadi beni vur” diyerek kendi alına tüfeğin namlusunu dayadığını söyledi. 3 kez vurduğunda ise tüfeğin ateş aldığını belirten Fikriye Özbek, eşini öldürme gibi bir kastı olmadığını açıkladı.