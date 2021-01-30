Adana'da Kedi Vahşeti!

Adana'da yaşanan olayda, bir hayvansever tarafından kaldırımda ölmek üzereyken bulunan kedi Veteriner Kliniğine götürüldü, klinikte çekilen röntgen sonucunda kedinin vücudunda tam 8 tüfek saçması isabet ettiği anlaşıldı, kedinin durumunun ağır olduğunu söyleyen veteriner hekim, tek saçma tüfeği ile 8 el ateş edildiğini düşünüyoruz bunun adı işkencedir canice bir durum söz konusudur, şeklinde açıklama yaptı.

Kozan ilçesinde bir hayvansever, kaldırımda yaralı şekilde bulduğu kediyi hemen veterinere götürdü. Ölmek ve üzeri olan kedi şehir merkezine götürüldü. Yaralı olan kediye Sakız adı verilirken, röntgeni alınan kedinin vücudunda tam 8 tane saçma tespit edildi. Veterinere hekim görmüş olduğum manzara karşısında adeta dehşete düştüğünü söyledi. Kedinin durumu ağır, belden aşağısı tutmadığı için kırık şüphesi ile tedavi altına alınan kedi daha sonra çekilen röntgenin sonucunda durumun çok daha içler acısı olduğu anlaşıldı.

Sakız'ın vücuduna isabet eden 8 tane saçmanın, dördünün kedinin bel omurunda geldiğini anlaşılırken, bu durumum kedi için felce sebep olduğunu öğrenildi. Veteriner hekim, sorun sadece felçlik değil sakız yaklaşık 2 hafta karşı bir şekilde sokaklarda aç ve susuz kalmış şu an için sağlık durumu çok kötü aşırı susuzluk talep böbrek yetmezliği yaşayabilir, şeklinde açıklama yaptı.

Sakız'ın yaralı bir şekilde 2 hafta boyunca aç ve susuz bir şekilde sokaklarda kaldığı ve kimsenin su yemek veya yarasını tedavi etmek için bir adım atmamış olması ise oldukça üzücü bir durum. Eğer Sakız hayati riski atlatırsa, vücudundaki kaçmalar ameliyat ile alınacak. Öncelik şu an sakızın hayatta kalması.

Açıklama yapan veterinere hekim bu durumu sadece Sakız ile sınırlı kalmayıp bu vakalarla ara ara karşılaştığını, hayvan haklarının önemin bu noktada ortaya çıktığını vurguladı.

Veteriner hekim, bir süre önce bir sokak köpeğinin bir hafta ara ile iki defa kliniğe getirildiğine, köpeğin vücudunda ilk geldiğinde 10 tane ikinci geldiğinde ise 20'ye yakın saçma bulunduğunu söyledi.