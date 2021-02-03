Adalet Bakanı Gül: Sivil anayasayı hep beraber hazırlayacağız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısı şu anda en çok konuşulan konulardan birisi haline geldi. MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) lideri Bahçeli de yeni anayasa hazırlanmasına yönelik çağrıya destek verdi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Gül, ülkemizde darbe anayasalarının kalıntılarının ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, söz konusu kalıntıların Türk milletiyle birlikte silineceğini aktardı. Gül, sivil anayasanın Türk milletiyle beraber hazırlanacağına dikkat çekti.

"Özgürlükler artırılacak"

Sivil anayasanın hep beraber oluşturulacağını kaydeden Gül, Türkiye'de yaşayan herkesin benimseyeceği bir yapının inşa edileceğini belirtti. Gül, reformlardan hoşnut olmayan kişilerin hoşnutsuzluklarının süreceğini belirterek, ülkemizde ekmeğin daha da büyütüleceğini ifade etti. Bunun yanında özgürlüklerin daha da artırılacağını kaydeden Gül, bahsettiği her şeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) tarafından yapılacağını dile getirdi.

Kabine toplantısından sonra yeni anayasa çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin detaylı çalışmanın Türk milletine duyurulacağını ifade etmişti. Meclis'in yasamayla ilgili meselelerde, Cumhurbaşkanlığının ise idari meselelerde gerekli adımları atacağını kaydeden Erdoğan, mevcut anayasadaki darbe ve vesayet tortularının ortadan kaldırılamadığını dile getirmişti. Erdoğan, önceden de yeni bir anayasanın hazırlanması konusunda bir teşebbüste bulunduklarını ancak bütün siyasi partilerden eşit sayıda temsilcilerle yürütülen çalışmaların CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) girişimleriyle sonuçsuz kaldığını ifade etmişti. Yeni anayasaya için gereken zamanın geldiğini aktaran Erdoğan, söz konusu anayasaya ilişkin çalışmaların şeffaf bir biçimde yürütülmesi ve hazırlanan metnin Türk milletinin takdirine sunulmasının şart olduğunu belirtmişti. Erdoğan, yeni anayasanın yazılması konusunda harekete geçileceğini kaydetmişti.

Gül'den yanıt gelmişti

Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Gül, Erdoğan'ın yeni anayasa konusunda yaptığı açıklamaların kendisini heyecanlandırdığını ifade etmişti. Gül, yeni anayasanın "hukuk reformunun temel amaçlarından biri" olduğunu belirterek, hazırlanacak sivil bir anayasanın geleceğe bırakılacak en önemli miras olacağını eklemişti.

Bahçeli: Yeni yönetim sisteminin bir gereği!

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) lideri Bahçeli, 1982 Anayasası'nda şu ana kadar 184 adet değişiklikte bulunulduğunu ancak vesayet tortularının silinemediğini ifade etmişti. Bu anayasanın demokratik bir niteliğe sahip olmadığını kaydeden Bahçeli, anayasaların yazıldıkları dönemin şartlarını yansıttıklarını ve devlet yaşamı ile toplumsal yaşamını etkileyen gelişmeleri barındırdıklarını belirtmiş, 1982 Anayasası'nın da bu çerçevede değerlendirilmesinin önem arz ettiğini söylemişti. Bahçeli, 1982 Anayasası'nın olağanüstü şartların bir ürünü olarak ortaya çıktığını ifade etmişti. Türkiye'de 9 Temmuz 2018'den beri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin mevcut olduğunu kaydeden Bahçeli, yeni yönetim sisteminin yeni bir anayasa gerektirdiğini, aksi takdirde siyasi ve hukuki tutarsızlıkların üstesinden gelinemeyeceğini aktarmıştı. Bahçeli, yeni anayasanın söz konusu yönetim sisteminin ilkelerini geliştirecek biçimde oluşturulması gerektiğini dile getirmişti.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 14:21