Acun Ilıcalı Exxen’in Abonelik Ücretini Duyurdu: Kaç TL Olacak?

Acun Ilıcalı paylaştı... Exxen abonelik ücreti kaç lira olacak? İşte EXXEN'e dair bilinmesi gerekenler...

Acun Ilıcalı Exxen’in Abonelik Ücretini Duyurdu: Kaç TL Olacak?

Acun Ilıcalı’nın dijital platform girişimi Exxen, 1 Ocak’ta yayın hayatına başlayacak ancak Exxen’in abonelik ücretinin ne olduğu henüz bilinmiyordu. Ilıcalı Exxen’in abonelik ücretini sosyal medya hesabından paylaştı.

İlk 7 gün ücretsiz

Ilıcalı, Instagram hesabından Exxen’le ilgili yaptığı paylaşımda, Exxen’in ilk 7 gün ücretsiz olacağını ve aylık abonelik ücretinin ise 9,90 TL olacağını paylaştı.

Exxen’de reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki farklı abonelik modelinin olması bekleniyor. Acun Ilıcalı’nın duyurduğu 7 gün ücretsiz Exxen teklifi ise şu ana kadar bilinmiyordu.

1 Ocak’ta başlıyor

Bugün yayına girecek olan diğer bir dijital medya platformu GAİN gibi, Exxen de birkaç gün içinde yayında olacak. 1 Ocak’ta yayına başlaması planlanan Exxen, 900 milyon liralık bütçesiyle birçok farklı içerik sunmayı planlıyor.

Exxen’de hangi programlar olacak?

Gelen bilgilere göre Exxen’de yayınlanması planlanan içeriklerden bazıları şöyle:

  • Aleyna Tilki ve Cemal Cal’ın oynayacağı bir dizi
  • Ali Atay ve Onur Ünlü’nün imzasını taşıyan, Haluk Bilginer’in rol alacağı “Şeref Bey” adlı dizi
  • Nurgül Yeşilçay ve Selim Bayraktar’ın oynayacağı Vahşi Şeyler adlı bir dizi
  • Bununla brilikte İbrahim Büyükak tarafından senaryosunun yazıldığı “İlginç bazı olaylar” ve “Zehirli çiçekler” adlı iki yapım da Exxen’de olacak.
Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020, 16:09
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