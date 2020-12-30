Acun Ilıcalı Exxen’in Abonelik Ücretini Duyurdu: Kaç TL Olacak?

Acun Ilıcalı’nın dijital platform girişimi Exxen, 1 Ocak’ta yayın hayatına başlayacak ancak Exxen’in abonelik ücretinin ne olduğu henüz bilinmiyordu. Ilıcalı Exxen’in abonelik ücretini sosyal medya hesabından paylaştı.

İlk 7 gün ücretsiz

Ilıcalı, Instagram hesabından Exxen’le ilgili yaptığı paylaşımda, Exxen’in ilk 7 gün ücretsiz olacağını ve aylık abonelik ücretinin ise 9,90 TL olacağını paylaştı.

Exxen’de reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki farklı abonelik modelinin olması bekleniyor. Acun Ilıcalı’nın duyurduğu 7 gün ücretsiz Exxen teklifi ise şu ana kadar bilinmiyordu.

1 Ocak’ta başlıyor

Bugün yayına girecek olan diğer bir dijital medya platformu GAİN gibi, Exxen de birkaç gün içinde yayında olacak. 1 Ocak’ta yayına başlaması planlanan Exxen, 900 milyon liralık bütçesiyle birçok farklı içerik sunmayı planlıyor.

Exxen’de hangi programlar olacak?

Gelen bilgilere göre Exxen’de yayınlanması planlanan içeriklerden bazıları şöyle:

Aleyna Tilki ve Cemal Cal’ın oynayacağı bir dizi

Ali Atay ve Onur Ünlü’nün imzasını taşıyan, Haluk Bilginer’in rol alacağı “Şeref Bey” adlı dizi

Nurgül Yeşilçay ve Selim Bayraktar’ın oynayacağı Vahşi Şeyler adlı bir dizi

Bununla brilikte İbrahim Büyükak tarafından senaryosunun yazıldığı “İlginç bazı olaylar” ve “Zehirli çiçekler” adlı iki yapım da Exxen’de olacak.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020, 16:09