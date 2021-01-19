Acil olmayan ameliyatlar tekrar başlıyor!

Türkiye'de belirli saatlerde sokağa çıkma yasağının uygulanması ve vatandaşların toplu halde bulundukları eğlence merkezleri, restoran ve kafe gibi yerlerin kapatılması üzerine koronavirüs vakalarında ciddi bir azalma yaşandı. Bu nedenle Türkiye genelinde alınan önlemlerin gevşetilebileceği ifade edildi. Acil olmayan ameliyatlara ilişkin yasağın kaldırılması gündeme geldi.

Sağlık Bakanlığı, 2020 senesinin Nisan ayında acil niteliğe sahip olmayan ameliyatların yapılmasına müsaade edilmeyeceğini bildirmişti. Koronavirüs vakalarında yaşanan azalmayla birlikte sağlık sisteminin üstündeki baskının da azaldığı, bu nedenle acil olmadığı için ertelenen ameliyatlara ve tedavilere devam edileceği kaydedildi.

Türkiye'de bulunan hastanelerin pek çok bölümü koronavirüs hastalarının tedavisi için yoğun bakım servisine dönüştürülmüştü. Koronavirüs vakalarının artması ve sağlık sisteminin üstünde ciddi bir baskı oluşması üzerine Türkiye genelinde acil olmayan ameliyatların yapılmayacağı ifade edilmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile acil duruma sahip olmayan hastaların ilk olarak aile hekimlerine başvurmalarının teşvik edilmesine, acil niteliğe sahip olmayan elektif cerrahi işlemlerin (zamanı isteğe bağlı) farklı bir tarihe ertelenmesine, acil niteliğe sahip olmayan diş hekimliği uygulamaları için farklı bir tarih belirlenmesine ve kronik rahatsızlığa sahip olan hastaların takip aralıklarının daha uzun olmasına karar verilmişti.

Bunun üzerine sadece önemli sağlık problemi yaşayanlar ile acil vakaların hastanelere başvurabilmeleri mümkün olmuştu. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen kararla birlikte sağlık görevlilerinin önemli bir kısmı koronavirüs hastaları için tahsis edilen yoğun bakım servislerine alınmıştı. Bu durum, branşların birçoğunda yaşanan yoğunluğun azalmasına neden olmuştu. Günde ortalama 4 ameliyata giren operatör doktorlar, bir hafta içerisinde yalnızca 2 ameliyata girmeye başlamıştı. Acil olmayan ameliyatlara izin verilmemesinin yanı sıra insanların koronavirüse yakalanma endişesi de bu durumda etkili olmuştu.

Türkiye'de koronavirüs bilançosu

Türkiye'de son bir günde 5 bin 862 vaka tespit edilirken, 7 bin 905 kişi iyileşti. Türkiye'de son bir günde 164 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi. Türkiye'de şu ana kadar 2 milyon 392 bin 963 vaka kayıtlara geçerken, 24 bin 161 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı ise 2 bin 183 olarak duyuruldu.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021, 08:56