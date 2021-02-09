Açık Satılamayacaklar: Bazı Meyve ve Sebzelerin Satışına Düzenleme

Marketler ve pazarlarda bazı sebze ve meyvelerin satışına ilişkin önemli bir düzenleme geliyor. TRT’nin verdiği bilgiye göre Ticaret Bakanlığı, meyve ve sebzelerin satışında ambalaj, depolama ve taşınma konusunda yeni sınırlar belirleyen bir taslak hazırladı.

Bazı sebze ve meyveler seçilemeyecek

Hangi meyveler açık satılmayacak?

Bakanlığın çalışması kapsamında bazı sebze ve meyveler tek tek seçilemeyecek ve açık alanlarda satılamayacak. Bu meyveler, ilgili marketlerde yer alacak kapalı alanlarda müşteriye ulaşacak. Bakanlığın düzenlemesiyle ilgili konuşan Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, yeni uygulamanın zayiatı azaltacağı ve insanların daha kaliteli sebze ve meyveye ulaşacağını belirtti.

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı taslak planda, açıkta satılamayacak meyveler arasında böğürtlen, ahududu, dut, mango, şeftali ve mantar gibi sebze-meyveler yer alıyor. Bununla birlikte açıkta satılacak meyve ve sebzeler arasında kavun ve karpuz, mısır, nohut, muz, patates ve soğan yer alacak.