Abdullah Öcalan Öldü Mü? Son Dakika Abdullah Öcalan İmralıda Öldü İddiası

Sosyal medyanın gündeminde terörist ele başının öldüğü iddiaları yer aldı. Twitter ve Ekşi Sözlük gibi platformlarda Abdullah Öcalan'ın öldüğü hakkında önemli yorumlar yapıldı. Kaynağın ise bir milletvekili olduğuna yer verildi. Andımızın resmen kaldırılmasının ardından bu haber sosyal medyanın gündeminde bomba etkisi yarattı.

ABDULLAH ÖCALAN ÖLDÜ MÜ?

14 Mart'ı 15 Mart'a bağlayan gece Abdullah Öcalan öldü iddiaları sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Uzun bir süredir görüş yasağı bulunan Abdullah Öcalan için, öldüğü yönünde ciddi iddialar bulunuyor. Yapılan paylaşımlara kanıt olarak ise iddiaların sahibinin bir milletvekili olduğu belirtildi. Konuyla ilgili henüz doğrulanan bir haber bulunmamaktadır. Gece geç saatlerde sosyal medyanın gündemine atılan iddia hakkında kesin gelişmeler yarın sabah saatlerinde netlik kazanacaktır. Abdullah Öcalan öldü mü ölmedi mi sorusu için gözler AK Parti ve HDP cephelerine çevrilmiş durumda. Parti yetkililerinin yarın bir açıklama yapması bekleniyor.

DÜN GÜNDEMDEYDİ

Sözcü gazetesinde yer alan köşe yazısıyla Abdullah Öcalan yeniden gündeme gelmişti. Andımızın resmen kaldırılmasıyla birlikte 'Abdullah Öcalan'ın istediği oldu' başlıklı yazı sosyal medyanın gündemindeydi. Geçtiğimiz dönemlerde AK Parti çözüm süreci çalışmalarını yürütürken Abdullah Öcalan'ın okullarda andımızı kaldırma şartı bulunuyordu. Geçtiğimiz gün resmen kesinleşen andımızın kaldırılmasıyla birlikte Abdullah Öcalan'ın istediği oldu. Sosyal medyada ise yaşanan bu duruma tepki olarak yalan haberlerin çıkarıltabildiği iddia ediliyor. Öcalan'ın istediğinin olmasının üzerine misilleme olarak bazı kişiler tarafından öldüğü yönünde iddialar ortaya atılmış olabilir.

Resmi açıklama için yarın sabah saatlerini bekliyor olacağız. PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın öldüğü yönündeki iddialar hakkında resmi açıklamaları yakından takip ediyor olacağız.