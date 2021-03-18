Abdullah Gül: HDP'nin kapatılması yanlış!

Her konuda hükümetin karşısında yerini alan Abdullah Gül, HDP'nin kapatılması davasında da duruşunu korudu.

Murat Sabuncu'ya beyanatta bulunan Abdullah Gül, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun şiddetle hiçbir ilgisinin bulunmadığını, geçmişinin bilindiğini, hiçbir ayrım gözetmeyerek insan hakları savunuculuğu yaptığını iddia ederek, böyle bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasının ve HDP'ye kapatma davası açılmasının, "Türkiye'nin daha çok hukuk ve demokrasiye ihtiyacı var" diyerek reform paketleri açıklama çabası içinde olan hükümete ve Türkiye'ye büyük bir yük olacağını savundu.

Parti kapatmaların ve dokunulmazlık kaldırmaların terör örgütlerinin daha çok işine geldiğinin daha önceki deneyimlendiğini belirten Abdullah Gül, yakın Türk siyaset tarihinin bunların örnekleriyle dolu olduğunu ve buna rağmen aynı hataların yapıldığını, bu hataların da Türkiye'ye büyük zararlar vereceğini söyledi.

Ahmet Davutoğlu HDP'nin kapatılması davası ile ilgili ne dedi?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HDP hakkında kapatma davasına ilk tepki gösteren siyasi olmuştu. Ahmet Davutoğlu, siyasi partilerin kapatılmasının, seçilmiş vekillerin haklarının ellerinden alınmasının Türkiye'nin önünü açmayacağını, toplumsal barışı bozacağını ileri sürerek, 2053 hedefi koyanların, yeni Anayasa'dan bahsedenlerin Türkiye'yi 1990'lı yılların girdabına sokmak istediğini iddia etmişti. Davutoğlu, sonuna kadar siyaseti ve demokrasiyi savunacaklarını ifade etmişti.

Ali Babacan HDP'nin kapatılması davası ile ilgili ne dedi?

DEVA (Demokrasi ve Atılım Partisi) Genel Başkanı Ali Babacan ise siyasi meşruiyetin toplum desteğiyle sağlandığının altını çizerek, 6 milyon oyu bulunan bir siyasi partinin yargı yoluyla engellenmek istenmesinin oy veren halka saygısızlık olduğunu savunmuştu. Demokrasinin, farklı fikirlerin konuşulabildiği ortamda gelişebileceğini kaydeden Ali Babacan, siyaset yolunun kapatılmasının ülkeyi çözümsüzlüğe hapsetmek anlamına geleceğini kaydetmişti.