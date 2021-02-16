ABD’li Evsiz Genç, Instagram Sayesinde 2 Yılda Milyoner Oldu!

ABD’de sosyo ekonomik nedenlerden ötürü, milyonlarca kişi evsiz ve dışarıda yaşıyor. Virginia eyaletinde yaşayan ve bu insanlardan biri olan Branden Condy, annesinin işini kaybetmesi nedeniyle evsiz kaldığını ve bazı günler sokakta uyumak zorunda olduğunu belirtti ve buna rağmen, 2 sene içinde milyoner olduğunu açıkladı.

‘Dışarıda uyumak zorunda kaldık’

Condy, bir gazeteye yaptığı açıklamada annesinin işten çıkarılmasının ardından 12 saat içinde evden çıkarıldıklarını belirtti ve “Annem faturaları ödemek ve masaya yiyecek koyabilmek için uzun saatler çalışırken sık sık evde yalnız kalıyordum. Çok uğraştı ve bizi çok seviyordu ama o zamanlar işler gerçekten zordu. Annem işini kaybettiğinde bizden 12 saat önceden haber vererek evden çıkmamız istendi ve dışarıda uyumak zorunda kaldık” dedi.

Ayda 25 bin dolar kazanıyor

Gençliğinde kazandığı paranın tamamını biriktirdiğini ifade eden Condy, bu parayla Instagram hesabına yatırım yaptığını söyledi ve “Gençken kazandığım tüm parayı biriktirdim ve Instagram takipçilerimi büyütmek için çalışmaya başladım. Ama aynı zamanda istediğim yaşam tarzına sahip farklı girişimcileri de takip ettim ve onların seviyesine nasıl ulaşacağımı öğrenmeye çalıştım. Yeni iş ortaklarımla böyle tanıştım” dedi.

Instagram’da 238 bin takipçiye sahip olan Condy’nin aylık geliri şu anda 25 bin dolar seviyesinde, yani 175 bin lira.