Abd’den Flaş Restoran Kararı!

Amerika Birleşik Devletleri, korona virüs salgınına karşı tedbirler almıştı. Bu kez ise vaka sayılarını dengede tutmak için aldığı tedbirler ile ilgili olarak kapatılan restoranların iç mekanlarının açılmasına karar verdiğini açıkladı. ABD’nin New York eyaletinde korona virüs salgını sebebi ile vaka sayılarını azaltmak için fazla sayıda tedbirler alınmış ve restoranların iç mekanlarının kullanımı da yasaklar arasında olmuştu. Vaka sayılarını kontrol altında tutmak için kapatılan restoranlar tekrar açılacak! Ancak ABD flaş bir karar aldığını açıkladı. New York’ta artan vaka sayılarına rağmen o mekanlar tekrardan açılıyor. Vali vaka sayılarının düşüşe geçtiğini açıklayarak restoranların iç mekanlarını açma kararı aldığını kamuoyu bilgisine sundu. Tarih olarak ise 12 Şubat olduğu söylendi.

New York Valisi Andew Cuomo bir basın toplantısı düzenledi ve toplantıda aldığı kararlar hakkında kamuoyuna bilgi paylaşımında bulundu. Alınan kararları açıklama amacı ile kurulan basın toplantısında New York eyaletinde korona virüs kaynaklı vaka ve ölü sayılarında gözle görülür bir şekilde düşüş yaşandı açıklandı. Düşüş gözlemlenen vaka sayıları restoranların iç mekanlarının açık olması kararını beraberinde getirdi. Gözlemlenen bu verilerden sonra ise New York Valisi, restoranların iç mekanlarının kullanılabileceği haberini verdi. Restoranların iç tarafları 12 Şubat tarihinden itibaren açılacak. Salgın kapsamında var olan mücadeleden en çok etkilenenler arasında restoranların iç mekanları yer alıyordu. 11 Aralık 2020 tarihinden itibaren New York Valisi bir karar almış ve restoranların iç mekanlarını kapalı tutmuştu. Ancak Vali, yeni bir basın toplantısı düzenledi ve vaka sayılarına göre yeni bir gelişme yaşandı. 11 Aralık 2020 tarihinden itibaren kapalı olan restoranların iç mekanlarının açılacağı haberi öğrenildi. Covid-19 verilerinin güncel olarak derlendiği bir siteye göre New York’un ülkede en çok vaka sayısına sahip olan eyaletler arasında 4. Sırada olduğu belirtiliyordu. Aynı zamanda bugüne kadar 45 bine yakın can kaybı yaşandığı haberi öğrenildi. New York Valisi tarafından alınan güncel karara göre restoranların iç mekanları açılacak.